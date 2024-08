Diego Simeone vuelve a por un viejo objetivo: No quiere seguir en Italia

El Atlético de Madrid ha preguntado en las últimas horas por Sofyan Amrabat, para conocer su disponibilidad a sumarse al proyecto de Diego Simeone. El entrenador ya le quiso el año pasado y no pudo, por la llegada del marroquí al Manchester United. El conjunto red no quiere quedarselo en propiedad y le ha devuelto a la Fiorentina italiana, quien sí valora que siga.

Le queda un año más de contrato con los colchoneros y según informa el periodista Hanif Ben Berkani de FOOTMERCATO, el marroqui fue ofrecido al club rojiblanco nuevamente. El jugador de 27 años se plantea una salida de Italia, aunque si va a jugar en la Fiorentina no es imposible que se pueda quedar otro año.

Raffaele Palladino quiere que se quede en la Fiorentina

Su contrato se renovó para evitar precisamente esto, que pudiese irse gratis sin dejar absolutamente nada en la capital de la Toscana. La Fiorentina escucha propuestas, pero su director deportivo cuenta con él. Mientras el técnico Raffaelle Palladino espera que sea uno de sus jugadores clave durante este nuevo curso que arranca este fin de semana en Italia.

| YouTube

Sofyan Amrabat viene de jugar un año en el Manchester United, donde ganó la FA Cup en la final ante el Manchester City. Pero la decisión del club red fue devolverle a Italia, pese a que Erik Ten Hag contaba con sus servicios. Los de Old Trafford ya están sondeando jugadores en el centro del campo como Manuel Ugarte, el uruguayo del París Saint Germain.

Manuel Ugarte un sueño complicado para Diego Pablo Simeone

El charrúa que también es un sueño para Diego Simeone, no cuenta para Luis Enrique esta temporada, por decisión técnica. Sorprendente, pero cierto, el asturiano no quiere al mediocentro ex del Sporting de Portugal. Varios clubes se han interesado en sus servicios pero el que más, es el Manchester United, es representado por Jorge Mendes, el superagente portugués.

El Atlético de Madrid busca un centrocampista con experiencia, adicional a la posible llegada de Conor Gallagher. Ahí encaja perfectamente el perfil del marroquí, quien en el mundial cautivó a todos. Hace año y medio pudo fichar por el Barça, fue visto por el Camp Nou, pero el conjunto culé no avanzó con la Fiorentina.

La Fiorentina no descarta vender

Durante el pasado verano se rumoreó mucho que podía aterrizar en Madrid, con muchos guiños de parte de su entorno. Hasta colgaban videos de Sofyan con música de fondo que mencionaba al club rojiblanco.

Pero el marroquí no llegó a España y si se fue hacia Manchester, para fichar por los Red Devils como cedido durante una temporada. El futbolista ve con buenos ojos llegar al conjunto colchonero y espera pacientemente decidir sobre su futuro.