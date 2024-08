Dilema de Hansi Flick con Pablo Torre

Uno de los casos que generan más dudas para formar parte de la plantilla del primer equipo para esta nueva temporada es el de Pablo Torre, el joven de 21 años que viene de estar cedido la pasada temporada en el Girona. Ha sorprendido a Hansi Flick en esta pretemporada y de los 2 partidos que estuvo disponible en esta gira, ambos fue titular. En el tercero no estuvo convocado por eso no pudo participar. Sin embargo, no tendrá fácil quedarse, ya que la competencia en su puesto es muy alta.

Su cesión en el Girona

Tras una gran temporada en 1° RFEF, el Barça se haría con los servicios del jugador cántabro por 5 M de euros. En su primera temporada no tuvo muchas oportunidades y apenas disputó unos partidos, el año en el que el Barça de Xavi conseguía ganar la Liga y la Supercopa al Real Madrid. Entonces se toma la decisión que salga cedido un año a un equipo de La Liga con un fútbol vertical y ofensivo como el Girona.

Disputa 29 partidos y marca un gol y reparte dos asistencias. No tuvo un gran protagonismo, ya que Michel utilizó a Yangel Herrera por delante de Aleix García y complicaba la participación de Pablo Torre. Sin embargo, cada vez que salía mostraba esos destellos de calidad y en Girona apuntaban a que será un jugador importante cuando madure.

La amenaza de Dani Olmo, el nuevo fichaje.

El Barça ha conseguido fichar al campeón de Europa y uno de los mejores jugadores de esta Eurocopa por unos 60 M de euros (variables incluidas) para reforzar la plantilla y el ataque culé. Aunque Dani Olmo es un jugador muy volátil y puede ocupar varias posiciones de ataque, su mejor posición y en la que mejor rinde es la de mediapunta, ideal en el sistema de Hansi Flick y ese 4-2-3-1 que viene probando toda la pretemporada.

| Google

Es más, Flick fue uno de los grandes valedores de su fichaje, incluso poniéndolo como más prioritario por encima de Nico Williams, a la espera de responder la oferta culé todavía. El fichaje de Dani Olmo sin duda afectaría a Pablo Torre, ya que juegan en posiciones idénticas.

Otros jugadores que competirán con Pablo Torre

También estará Gundogan, que se especula mucho con su futuro, ya sea Estambul o Arabia, sin embargo el jugador tiene en mente seguir al menos un año más. Gundo puede jugar de mediapunta pero también de interior o en doble pivote. Otro de los grandes nombres es el del canario Pedri, que su posición es muy similar a la de Torre o Dani Olmo, es más, Pedri empieza siendo titular en la Eurocopa y tras su lesión es Olmo quién lo reemplaza.

| F.C. Barcelona

Y por último está Fermín López, que fue una de las grandes novedades la temporada pasada registrando 11 goles y siendo un jugador importante en muchos momentos. Está disputando los juegos olímpicos donde jugará la final y viene de hacer 4 goles en 5 partidos, por lo que será otro jugador más para competir el puesto.