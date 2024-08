Dos memes en redes hunden a Kylian Mbappé tras su mal inicio con el Real Madrid

El inicio liguero del Real Madrid es más que cuestionable, con un juego muy pobre y una imagen que ha enfadado mucho a los merengues. Después de consagrarse como campeones de la Supercopa de Europa con un cómodo 2-0 ante la Atalanta, los blancos empezaron con mal pie en la competición doméstica en Son Moix. Contra el RCD Mallorca no pudieron pasar del empate a 1, y el fenómeno de la 'BMV' quedó en nada.

Tras una plácida victoria en casa ante el Real Valladolid, el conjunto merengue tenía una nueva visita insular, esta vez ante la UD Las Palmas. Los de Carlo Ancelotti dejaron una imagen muy pésima, y solo pudieron sacar un empate después de un penalti por mano. Los canarios se adelantaron gracias a un gran tanto de Moleiro, y se merecieron seguramente ganar gracias a su gran juego.

A pocos minutos del final consiguieron el 2-1, pero el Real Madrid estuvo de suerte, ya que el tanto acabó siendo anulado por un fuera de juego en el inicio. Después de 3 jornadas, el equipo de la capital lleva 5 puntos de 9 posibles, y está empatado a puntos con un recién ascendido como es el Leganés. Carlo Ancelotti asumió la culpa de la mala imagen mostrada en la rueda de prensa post partido.

"El equipo no es sólido, tengo que buscar una solución rápida". El italiano fue muy autocrítico, aunque poco puede hacer él si jugadores de talla mundial como Vinicius o Mbappé no son diferenciales. Por otro lado, el adiós de Toni Kroos ha hecho mucho daño en el esquema de Ancelotti, quién no tiene un sustituto para el alemán.

Mbappé, centro de las burlas

El mal inicio en liga del Real Madrid es en parte por culpa de los jugadores claves, los cuales no están mostrando el nivel esperado. Futbolistas como Eder Militao están dando mucho que desear, y el día de ayer nos dejó una mala acción defensiva en el gol de Moleiro. Por otro lado, Fede Valverde y Tchouameni no están pudiendo contener el medio campo de la manera que lo hacía Kroos.

Además, el conjunto blanco no podrá contar con Bellingham hasta dentro de un mes, siendo el inglés el jugador con más ideas a la hora de crear juego. En la parte ofensiva, el equipo también está teniendo graves problemas. Mbappé no está acertado de cara a puerta, y nos ha dejado ya tres actuaciones de un nivel muy bajo.

El jugador todavía no se ha estrenado como goleador en liga y eso ha generado bastante preocupación dentro del entorno madridista. Por otro lado, los aficionados de otros equipos están disfrutando de 'lo lindo' con esta situación, y el estado actual de Mbappé. En redes, diferentes usuarios han subido unos 'memes' que han hecho reír a muchos.

La cuenta humorística 'Torren' en X (Twitter), subió una imagen del jugador francés con un juego de palabras con su nombre. En vez de 'Mbappé', ponía 'Mpatté', un ingenio que se hizo viral en poco tiempo. Por otro lado, el usuario 'Barrerixx' nos ha hecho una gran comparación que también ha despertado las risas en los comentarios.

Mientras Mbappé lleva 0 goles, el eterno Christian Stuani ya lleva un tanto en liga, y con casi 38 años sigue teniendo olfato goleador. Además, el tan cuestionado y criticado Abel Ruiz también marcó ayer, y lleva ya más goles que el proclamado 'mejor jugador del mundo'.