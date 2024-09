Dura confesión de Paula Badosa tras llegar a cuartos del US Open: 'Hace unos meses...'

El US Open nos está dejando imágenes para la historia del tenis.Si el otro día veíamos como Carlos Alcaraz perdía duramente en segunda ronda,Paula Badosa ya ha llegado a los cuartos de final. La catalana arrasó en su último partido a Wang y presentó su candidatura para el US Open.

Este domingo la catalana preparaba un partido crucial para el devenir de su carrera profesional. Después de superar todas sus lesiones, la tenista se enfrontaba a una contrincante que auguraba ponerle las cosas muy complicadas. Sin embargo, Badosa desplegó su gran nivel en el torneo estadounidense y se llevó el partido de manera contundente (6-1, 6-2).

La rival en cuartos de final

Ahora, la tenista se enfrontará a Emma Navarro.La estadounidense número 12 del mundo, rompió el sueño de Coco Gauff de volver a proclamarse campeona del US Open. La catalana tendrá que afrontar un partido de gran nivel para poder vencer a una candidata al título.

| @paulabadosa

Durante el torneo, Badosa nos dejó alguna imagen que demostraba su nerviosismo. Sin embargo, la tenista se supo anteponer a sus miedos y se convirtió en la primera española desde 2018 que llega a los cuartos de final del US Open. Además, en una muestra de su mejor nivel, la catalana conseguía llegar por segunda vez a esta eliminatoria de Grand Slam.

Las declaraciones de Paula Badosa

La deportista no pudo evitar emocionarse en la entrevista de después del partido, en la que repasó toda su actualidad. Por un lado, se ha referido al partido afirmando que al principio "pensaba que iba a morir". No obstante, "su gran confianza" no evitó que se pusiera "nerviosa" por ser la "favorita".

| @paulabadosa

La tenista también fue preguntada por el calvario de lesiones que pasó y dijo una afirmación que dejó al público helado. "No quiero llorar, el año pasado me tuve que retirar y un año después estoy en los cuartos. Es un sueño hecho realidad, hace unos meses, pensaba en retirarme porque ya no creía en mí misma".

Un ejemplo de superación

A pesar de las duras declaraciones, la catalana dejó una imagen para la historia del tenis. En su explicación de cómo preparaba los partidos explicó que le gustaba la música de reggaetón para motivarse. Paula Badosa abandonó la pista bailando y mostrando su mejor sonrisa.

Este partido no es más que una muestra de superación de la tenista. Después de ser duramente criticada por su estado físico, la catalana resurgió de sus cenizas y sacó su mejor nivel. Ahora, veremos hasta donde es capaz de llegar en el US Open.