El Elche quiere pescar en el Levante: Los granotas quieren más dinero

El Elche CF sigue buscando fichajes y, en este caso, el de un centrocampista defensivo que pueda aportar una mano en el medio. El cuadro ilicitano espera fichar a ese jugador deseado por Eder Sarabia y ha puesto la mirada en un futbolista del Levante. Un jugador importante para el conjunto granota y necesario para el entrenador levantinista.

Es la petición de Eder Sarabia para cerrar la plantilla, tiene contrato con el Levante hasta 2025, aunque con una opción de renovación por parte del club granota. Oriol Rey interesa mucho al área deportiva del Elche CF. El centrocampista catalán se formó en la cantera del FC Barcelona, donde llegó a debutar en la Youth League con el cuadro azulgrana.

| Levante UD

En la temporada 17/18, tuvo una pequeña experiencia en el Leeds United, donde no tuvo gran protagonismo, así que volvió a España. Su destino fue la UB Conquense, donde jugó durante una temporada hasta recalar en el Real Valladolid. Los pucelanos se hicieron con sus servicios para su filial, con el que llegaría a tener minutos en La Liga EA Sports.

Ya jugo en Primera División

14 minutos disputo ante la SD Huesca, su estreno oficial en la categoría y, hasta ahora, su único partido en La Liga, El Real Valladolid cayó por 1-3. Antes jugó dos partidos de Copa del Rey ante la Peña Deportiva y ante el propio Levante UD. Allí comenzó su carrera a nivel más profesional con el Valladolid, pero se marcharía a pocos kilómetros de la ciudad.

El Mirandés fue el equipo que lo acogió, y con Alessio Lisci en el banquillo comenzó a ganarse más protagonismo. En Miranda disputó dos temporadas, siendo importantísimo en el once del italiano, llamando la atención del Levante UD. Lo conocían de haberlo enfrentado en Copa y decidieron afrontar su fichaje, apostando fuertemente por el futbolista catalán.

El Alavés dejo al Levante sin ascenso

El Levante lo acoge en un proyecto donde se esperaba que peleara por el ascenso, aunque se ha quedado algo lejos de ello. Un año antes, se quedó a las puertas del ascenso en aquel mítico partido ante el Deportivo Alavés, y el pasado año estuvo muy lejos de los playoffs. El conjunto vitoriano lo dejó con la miel en los labios y no pudo conseguir el ansiado ascenso a la Primera División.

Ahora es el Elche el que quiere hacerse con sus servicios debido al interés de Eder Sarabia por el jugador catalán. Lo conoce del fútbol base del Barça, de los informes de los técnicos, y es un futbolista que le gusta. Sin embargo, debe llegar a un acuerdo con el Levante para su salida.

No lo ven con malos ojos, pero si la oferta no llega al nivel que ellos quieren, no saldrá del club granota.