El elegido del Celta de Vigo para su lateral izquierdo

El Celta de Vigo podría estar sondeando el fichaje de Fodé Ballo-Touré, jugador actualmente en el AC Milan, para reforzar el lateral izquierdo en este mercado de fichajes, según ha informado el periodista Lorenzo Lepore. Este futbolista está siendo pretendido también por el Sevilla, aunque quien parece más cerca de poder acometer su incorporación es el equipo gallego.

| Fulham FC

Fodé Ballo-Touré, internacional senegalés, se encuentra en una encrucijada en su carrera. Tras una cesión no fructífera en el Fulham durante la temporada 2023/24, donde apenas tuvo oportunidades para demostrar su valía, el Milan ha decidido que no cuenta con él para la próxima temporada. Con contrato hasta 2025, el club italiano está dispuesto a venderlo, buscando aliviar su masa salarial y obtener algún ingreso por su traspaso; además, no pediría mucho dinero.

Ballo-Touré es un lateral izquierdo de 27 años con experiencia en ligas competitivas. Durante su cesión al Fulham, sus estadísticas fueron discretas, participando en solo 9 partidos de la Premier League. A pesar de este rendimiento, su historial en equipos como el LOSC Lille y el AS Monaco, donde mostró su capacidad defensiva y su habilidad para incorporarse al ataque, avalan su potencial.

Jonathan Bamba, clave

El estilo de juego de Ballo-Touré se caracteriza por su velocidad, resistencia y capacidad para recorrer toda la banda izquierda. Es un defensor sólido en el uno contra uno y tiene buen manejo del balón, lo que le permite contribuir tanto en defensa como en ataque. Su incorporación al Celta de Vigo podría aportar solidez defensiva y profundidad ofensiva al equipo, aspectos que han sido identificados como áreas de mejora por el entrenador Claudio Giráldez.

| Celta de Vigo

Un factor clave en este posible fichaje es la relación de Ballo-Touré con Jonathan Bamba, jugador del Celta de Vigo. Ambos jugadores coincidieron en el LOSC Lille, donde forjaron una buena amistad. Bamba ha sido un intermediario importante en las negociaciones, proporcionando informes positivos y motivando a su excompañero a considerar seriamente la oferta del Celta, tal y como aseguraba la fuente anteriormente mencionada.

La realidad es que el elenco vigués necesita urgentemente refuerzos en su parcela defensiva y hasta la fecha no ha realizado ninguno importante. Es fundamental reforzarse en ese aspecto para poder acometer el objetivo de batallar por retos más ambiciosos que el de la permanencia. Lo de Fodé Ballo-Touré es, de momento, un simple sondeo que todavía no se ha traducido en oferta, pero habrá que estar atentos a ver cómo avanza la operación.