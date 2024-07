El entrenador del Olot sobre Flick tras el partido: Recuerdo con Koeman y...

El reciente enfrentamiento entre el UE Olot y el FC Barcelona dejó interesantes declaraciones del entrenador del Olot, Pedro Dólera, respecto al estilo y la intensidad del equipo dirigido por Hansi Flick. En una conversación con 'Que t'hi jugues' de Ser Catalunya, Dólera destacó las similitudes y diferencias entre el equipo actual del Barça y el que fue liderado por Ronald Koeman.

Según el entrenador del Olot, "me ha recordado mucho en el Barça de siempre, con un 4-3-3 y una presión muy intensa. A nivel físico, los he visto con una exigencia que otros años no tenían". Dólera agregó que "Flick es una persona muy amable. Ayer estaba muy tranquilo, observando mucho. Sobre todo quiso influir mucho con la presión" y comparó directamente con el equipo de Koeman: "Recuerdo el partido contra el Barça de Koeman y no hay color. Hay mucha más intensidad".

| Instagram

El amistoso, celebrado a puerta cerrada en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, se saldó con una victoria por 1-0 para el Barça, gracias a un gol de Pablo Torre. El partido sirvió como el primer test para el Barça en esta pretemporada, permitiendo a Flick evaluar a sus jugadores, muchos de los cuales provienen del filial.

El portero del Olot, Pol Ballesté, también compartió sus impresiones tras el partido, destacando la "intensidad y la presión tras pérdida" del Barça de Flick. Ballesté mencionó que "al Barça se le nota que ha trabajado mucho el balón tras pérdida. No podíamos sacar el balón". Esta observación resalta uno de los aspectos clave de la propuesta de juego de Flick: la presión constante y la recuperación rápida del balón. Además, Ballesté destacó la actuación de Alejandro Balde, Oriol Romeu y Vitor Roque.

En cuanto a la pretemporada del Barça, el equipo sigue preparando su plantilla para la próxima campaña. Con varios jugadores importantes aún de vacaciones, Flick ha tenido que contar con jóvenes talentos del filial y algunos refuerzos recientes. La integración de estos jugadores será crucial para definir el estilo de juego que Flick busca implementar. Hasta ahora, la intensidad y la presión parecen ser los sellos distintivos del nuevo Barça, una evolución que el cuerpo técnico espera ver reflejada en los próximos encuentros de pretemporada.

Rumbo a Estados Unidos

Hansi Flick, en su reciente rueda de prensa, comentó sobre la importancia de estos partidos preparatorios y la necesidad de ajustar detalles tácticos antes del inicio de la temporada oficial. Además, mencionó la relevancia de estos encuentros para evaluar el rendimiento individual de los jugadores y su adaptación al sistema de juego.

| F.C. Barcelona

El Barça tiene programados varios amistosos más antes del inicio de la temporada. Entre los rivales próximos se encuentran equipos de la talla del Real Madrid o el Milan, lo que proporcionará pruebas exigentes para el equipo de Flick. Estos partidos serán esenciales para afinar la cohesión del equipo y preparar a los jugadores para los desafíos de la Liga y las competiciones europeas.