El equipo inglés que viene a por Frenkie de Jong: El Barça pide 20 millones más

El Manchester City anunciaba recientemente la grave lesión de rodilla de Rodri Hernández, un jugador capital para Pep Guardiola que le dejará fuera lo que resta de temporada por lo que Txiki Begiristain y Ferrán Soriano se han puesto manos a la obra para encontrar una solución y acudir al mercado invernal para fichar un centrocampista.

Entre los nombres que más gusta está el de Frenkie de Jong, que lleva meses lesionado y hace oídos sordos a la oferta de renovación del FC Barcelona. Desde Manchester están dispuestos a pujar 60 millones de euros por el holandés mientras que el Barça pide 80 millones de euros en total y así recuperar la inversión por él en 2019, que pagaron alrededor de 75 millones de euros al Ajax.

En el Barça tienen dudas sobre Frenkie y su tobillo

Son muchas las voces dentro del club que quieren al holandés fuera por diferentes motivos. El motivo principal es su elevadísimo salario que actualmente es el jugador mejor pagado de la plantilla con un salario de 37 millones de euros brutos, tras su renovación + diferimiento hace unos años. Eso acompañado al rendimiento deportivo es algo que deja dudas en Can Barça, ya que Frenkie llegó como uno de los mejores jugadores de Europa tras llegar a semifinales con el Ajax y deslumbrar al mundo entero y su rendimiento en el Barça está muy lejos de esa versión de Frenkie de Jong que todos los culés esperaban.

Por último, las dudas se incrementan todavía más cuando una lesión de tobillo le tiene apartado 5 meses y todavía sigue con molestias pese a estar entrenando con el grupo. Ha recaído varias veces de esa zona y no se encuentra al 100%, algo que preocupa a los servicios médicos del club.

Las claves por las que no triunfó Frenkie de Jong en el Barça

Hay mucha gente que cuestiona su compromiso y su actitud defensiva, lo comparan con Gavi y la forma en que se deja todo en el campo y Frenkie parece que va a otro ritmo. Y es que para partidos asequibles puede funcionar pero en Europa eso pasa factura.

Nadie cuestiona su talento y su calidad con balón pero el fútbol se ha vuelto un deporte muy físico y táctico y no solo llega con ser bueno técnicamente. Frenkie no domina registros defensivos, ni intensidad en los duelos, gana pocas disputas, va blando al cruce y defensivamente no es sacrificado ni contundente. Esas son algunas de las claves por las que no ha conseguido triunfar y a pesar de haber cierta esperanza de que vuelva a su mejor nivel, la realidad es que en estos momentos se antoja bastante complicado.

El holandés tiene contrato hasta 2026 y aunque tiene una propuesta del club para renovar a la baja por más años, el futbolista no ha respondido y eso hace que sea declarado transferible. Habrá que ver si equipos como el Manchester City pujan de verdad por él y llegan a un acuerdo entre todas las partes.