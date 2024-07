Formó un equipo de leyenda con Messi y algunos rumores apuntan a su regreso al Barça

La dirección deportiva estaría barajando la opción de una posible vuelta de Neymar Jra al F.C Barcelona. El actual futbolista del Al Hilal saudí tiene un futuro incierto en Arabia, y la afición culé sueña con un posible regreso al club azulgrana. El brasileño formó una dupla de leyenda junto a Leo Messi, y el recuerdo nostálgico de los seguidores culés hace que vean con buenos ojos su fichaje por el combinado catalán.

Desde su marcha al Paris Saint Germain en 2017, cada verano se ha relacionado el nombre de Neymar con el Barça. En 2019, estuvo a punto de regresar al Camp Nou, pero finalmente no sucedió. El brasileño siguió jugando en Francia, hasta que el año pasado decidió fichar por el Al-Hilal de Arabia Saudí, el cual le ofrecía un contrato multimillonario.

| psg

Ahora, con 32 años, parece que su carrera deportiva está en "stand-by". El de Sao Paulo sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y menisco en un partido con su selección. Pese a que las primeras exploraciones de los doctores parecían esperanzadoras, las pruebas posteriores confirmaron esta lesión en su pierna izquierda. Las lesiones le han acompañado a lo largo de toda su carrera, y actualmente sigue recuperándose en su país natal.

Pese a sus líos extradeportivos y su más que sabido interés en el mundo nocturno, una parte de la afición culé confía en que Neymar todavía tiene fútbol en sus botas. Para este sector culé, el extremo encajaría perfectamente en este nuevo Barça lleno de perlas jóvenes. Además, compartiría equipo con Lamine Yamal, quién ha demostrado en varias ocasiones que Ney es su ídolo de la infancia.

Una habilidad prodigiosa

En su etapa como jugador azulgrana, Neymar Jr se convirtió en toda una sensación. Junto a Leo Messi, y más tarde Luis Suárez, formaron un tridente de época. El brasileño fue un jugador clave para que el F.C Barcelona consiguierá su segundo triplete en el año 2015, a los mandos de Luis Enrique.

Su impacto en el fútbol brasileño fue algo nunca visto. En el Santos, se convirtió en una estrella mundial y en el ídolo de muchos niños que se asombraban con su carisma, alegría y técnica. Sus actuaciones con el conjunto brasileño le hicieron fichar por el F.C Barcelona el año 2013, por una cantidad cercana a los 90 millones de euros.

Disputando un total de 186 partidos en Can Barça, Neymar anotó 105 goles y repartió un total de 76 asistencias. Con el paso de los años, Leo Messi parecía que iba a tener un sucesor a la altura. Por desgracia, los rifirrafes con la dirección deportiva y las ofertas jugosas le hicieron abandonar el club culé. El de Sao Paulo dejó Barcelona para dirigirse a Francia.

Un desenlace doloroso

El suyo fue un fichaje de récord, y el que sigue siendo a día de hoy el más caro de la historia del fútbol. El PSG pagó su cláusula de 222 millones de euros y se hizo con sus servicios. En el combinado galo, pero, nunca brilló de la misma manera que en el Barça. Sus habituales lesiones y líos extradeportivos le hicieron dejar París sin pena ni gloria.

En Arabia tampoco ha encontrado su sitio, por eso podría estar considerando volver a dónde fue feliz. El Barça parece el lugar perfecto para relanzar su carrera y quitarse esa espina clavada. Aún así, no parece que vaya a ser un movimiento sencillo.

| F.C. Barcelona

La directiva culé no puede igualar el salario que le ofrecen en el Al Hilal. Así pues, el sueldo del jugador y las condiciones económicas que su representante ponga serán claves para saber si su futuro está cerca o no de Barcelona. Sin duda, su regreso sería más que poético y podría darse un "The Last Dance".