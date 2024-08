Fichaje Mario Hermoso: Dos pretendientes en Italia tras dejar el Atlético de Madrid

El futuro de Mario Hermoso no está nada claro, aunque parece que podría pasar por Italia, en la región de Lombardía. Tanto Inter como Milan han estado estudiando su fichaje y ninguno de los dos lo termina de descartar. Hay una tercera y hasta una cuarta opción que asoman, aunque nada es concreto para el futbolista que acaba de dejar el Atlético de Madrid.

La Juventus recibió el ofrecimiento de sus nuevos agentes, CAA Base, un grupo de representación inglesa con sede en Londres. También están en contacto con equipos de ese país, que es donde principalmente quiere jugar el futbolista de Madrid. Los turineses no han contestado ni afirmativa ni negativamente sobre la opción de fichar al del Barrio de La Concepción.

Cesc le quiere fichar

En los últimos días, ha aparecido un nuevo actor en escena: se trata del Como 1907 de Cesc Fàbregas, quienes se han fijado en Hermoso. El madrileño busca un equipo que juegue en competición europea y preferentemente en la UEFA Champions League. El Como es un recién ascendido, aunque se trate de un proyecto más que interesante para el fútbol italiano, y un paraíso para vivir.

| Atlético de Madrid

El Lago de Como este año vuelve a tener equipo profesional, sumado a las llegadas de Pepe Reina, Raphael Varane, Andrea Belotti y Andrea Dossena. Pau López y Rodri Sánchez son los dos próximos españoles que podrían llegar, y sumarse a Reina y Alberto Moreno. El otro gran fichaje sería el de Sergi Roberto, el catalán que está libre tras acabar su contrato con el Barça.

Manchester United lo va a intentar

En el caso de Mario Hermoso, no solo Italia aparece en su horizonte; otro equipo de la Premier también. Se trata del Manchester United. Los Red Devils, con la baja de Leny Yoro, buscan un central con experiencia.

Ahí aparece la solución temporal que puede ser el futbolista madrileño con pasado en el Atlético.

Solicita tres años de contrato y una ficha de casi 6 millones brutos, no recortando en exceso lo que cobraba como jugador rojiblanco. Arabia Saudí tampoco se olvida de él y sigue pensando en ofertas para atraerlo hacia su liga. Allí le triplican o cuatriplican su ficha; sin embargo, por temas familiares, no quiere ir hacia Lejano Oriente.

Simeone le busca

No tiene muchas opciones de volver al Atlético de Madrid, aunque Diego Simeone sí quiere recuperarlo para la causa. El Cholo tiene claro que es un jugador que conoce su sistema y que no necesita ningún tipo de adaptación. El entrenador argentino espera por el sustituto de Hermoso, que no está siendo nada sencillo de contratar.

Si dependiese del jugador, volvería al club colchonero sin dudarlo; se arrepiente de no haber renovado contrato. La oferta era más baja, pero le garantizaba seguir en Madrid, algo que a día de hoy echa en falta tanto Mario como su familia. Quieren quedarse en la capital y no se descarta una llamada de CAA Base a la directiva de Andrea Berta.