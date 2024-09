El 7 de mayo de 2019, los forofos culés se despertaban plenos de ilusión. El FC Barcelona había ganado la Liga, estaba a punto de jugar la final de la Copa del Rey, y parecía tener el camino allanado hacia la final de la Champions League. Los de Valverde habían vencido por 3-0 el Liverpool en el partido de ida de semifinales, y viajaban a Anfield con la confianza de una ventaja que parecía decisivo.

Además, el Liverpool tenía que hacer frente a la baja de dos de sus principales estrellas: Mohamed Salah y Roberto Firmino. Pero Jürgen Klopp confió en Divock Origi, un delantero belga que había tenido un papel secundario aquella temporada, con solo 18 partidos jugados, 5 como titular, y 4 goles anotados. Aun así, los recuerdos de la dolorosa eliminación el año anterior contra la Roma, donde el Barça también se vio remontado, sobrevolaban el ambiente.

Esta vez, pero, parecía imposible que se repitiera un desastre similar. En el minuto 7 del partido, Origi aprovechó un rechazo de Ter Stegen para anotar el primer gol, recortando distancias y encendiendo la esperanza de los ingleses. El Barcelona no supo gestionar la presión, y el partido se fue complicando a medida que el Liverpool aumentaba la intensidad.

Finalmente, cuando faltaban solo debe minutos por el final, llegó el momento clave: en un córner rápidamente servido por Trent Alexander-Arnold, Origi aprovechó una distracción total de la defensa azulgrana para marcar el gol que culminaba la remontada y eliminaba el Barça de la competición. Este gol convirtió Origi en el héroe de Anfield, y tres semanas después reforzó su leyenda anotando otro gol en la final de la Champions, asegurando la sexta corona europea del Liverpool.

| FC Barcelona, XCatalunya

Después de anotar el doblete contra el Barça y el gol a la final de la Champions League, su situación no cambió y continuó teniendo un rol secundario. Eso sí, cada vez jugaba menos, hasta que el verano del 2022 marchó en el Milà para sustituir a Ibrahimovic. En Italia disputó 36 partidos, pero solo 10 como titular. El verano siguiente marchó cedido al Nottingham Forest, pero solo empezó 8 partidos desde el once inicial. De hecho, desde que marchó de Anfield solo ha disputado los 90 minutos en 2 dos ocasiones.

Actualmente, Origi continúa formando parte de la disciplina rossoneri, pero Fonseca no lo quiere ver ni en pintura. Zlatan Ibrahimovic, durante la presentación del técnico portugués, confirmó que Origi participaría en la dinámica del Milan Futuro, el nuevo filial del club, el cual jugará a la Serie C. El atacante de 29 años todavía tiene contrato hasta el 2026, pero es muy posible que no vuelva a jugar con el primer equipo del Milà. Durante el último verano se rumoreó sobre una posible salida hacia Arabia Saudí, Turquía o los Estados Unidos, pero, finalmente, no hubo movimientos.