Un futbolista pide volver al Sevilla después de muchos años

Un accidente en una romería del Rocío casi cambia su vida para siempre, aunque afortunadamente, aquello ha quedado en la historia. Sergio Rico sufrió una caída muy aparatosa en medio de la romería a la Virgen del Rocío. Al golpearse la cabeza, recibió patadas de un caballo en la base del cráneo.

El caballo desbocado le dio tantos golpes, víctima del susto que llevaba, que terminó con un traumatismo craneoencefálico. Fue intubado y rápidamente trasladado desde El Rocío, Huelva, al Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla. El portero del Paris Saint Germain, club al que pertenece desde 2019, estuvo 83 días hospitalizado, de los cuales 26 fueron en coma.

Regresó a París, pero desde entonces no se ha vuelto a poner bajo los palos de una portería y ahora busca salir de Francia. No ha tenido ningún minuto en toda la temporada desde que recibió el alta médica a mediados de febrero. Sergio Rico y Alba Silva, su pareja, tienen claro su deseo: volver a jugar en España, y concretamente en su ciudad natal, Sevilla.

Preparado para volver a jugar

En una entrevista con el diario MARCA, el portero apunta que el aneurisma está 100% superado y se siente fuerte para volver. Sergio Rico lleva entrenándose entre 3 y 4 horas diarias en Cádiz, recuperando su forma física. "Vuelvo a pesar entre 92 y 93 kilos, lo que pesaba antes de la lesión", apunta el guardameta andaluz.

| Sevilla FC

"Dedico entre 3 y 4 horas diarias a entrenarme todos los días, salvo los sábados, que, generalmente, salgo a correr por mi cuenta", explicó. Suele hacer doble sesión, buscando una puesta a punto más rápida y encontrar pronto un equipo donde volver a hacer lo que más le gusta, jugar al fútbol.

Mientras busca equipo, ha preparado un staff personal, explica el periodista de MARCA, Alberto Fernández. Rico ha contratado un fisioterapeuta y un entrenador de porteros, esperando que le ayuden a recuperar el ritmo competitivo. El guardameta se entrena en solitario cerca de Cádiz, aunque no hay ninguna negociación con los cadistas.

Sevilla su sueño y deseo

Le gustaría regresar al Sevilla, al que define como el club más importante de su vida. "He pasado más horas en la ciudad deportiva del Sevilla que en mi casa", afirmó Sergio Rico. "En un futuro me encantaría poder volver al Sevilla y ayudar al equipo desde donde me toque", se sinceró.

Sergio Rico es agente libre desde el 1 de julio, cuando finalizó su vínculo con el Paris Saint Germain de Francia. Formado en la cantera del Sevilla, con el equipo nervionense jugó 170 partidos. Pasó por el Fulham inglés, jugando 32 partidos, Mallorca, 15 partidos, y el PSG, jugando 24 partidos.

Con los franceses ganó 3 ligas, 2 copas, 1 copa de la liga y 1 supercopa; con el Sevilla ganó 3 Europa League. Ahora busca recuperar la alegría y volver a jugar al fútbol, lo que más le gusta.