Gerard Romero pierde la cuenta con los goles del Barça: 'No sé dónde estoy, no me...'

Tras un inicio de liga extraordinario, el conjunto culé ilusionaba a todos los fanáticos para el devenir de la temporada. El gran trabajo de Flick ha salvado los muebles a de las negligencias de la junta directiva.La gran participación de la Masia ha sido el mejor fichaje del Barça este verano.

El partido frente al Real Valladolid se proclamaba como un enfrentamiento clave para mantener el ritmo de las aspiraciones culés. Un pinchazo antes del parón de selecciones podía haber tocado las sensaciones del equipo. Con 9 puntos de 9 posibles, el Barça se dirigía a Montjuic a por el pleno de victorias en la liga.

| FC Barcelona

El 7-0 del Barça ante el Valladolid

El partido ha comenzado de la mejor forma posible con un primer gol de Raphinha antes del ecuador de la primera parte. El equipo ha llegado al descanso con un 3-0 muy contundente. Los cambios de Flick para dar descanso no han cortado las alas a los jugadores culés, que han conseguido un resultado impresionante, 7-0.

El mejor del partido ha sido Raphinha, el gran juego participativo del brasileño ha provocado que marcara 3 goles en el encuentro. Otros aspectos que han destacado es el primer gol de Dani Olmo de local y la elección de Marc Casadó por delante de Eric García. Sin embargo, en un partido tan contundente es muy complicado quedarse con algún jugador en concreto.

| LaLiga, FC Barcelona

La reacción de Gerard Romero

La gran situación futbolística del equipo alimenta a todos los periodistas del entorno azulgrana. Uno de los que tiene un medio de referencia es Gerard Romero con su canal de Jijantes. Ahí, el periodista catalán repasa la actualidad del equipo y, a menudo, reacciona a los partidos del equipo barcelonista.

El de hoy no ha sido una excepción y, a pesar de creer en el método de Flick, parecía estar sorprendido con la actuación de los jugadores. El periodista ha celebrado todos los goles como el que más, pero ha llamado la atención el de Ferrán, en que se ha descontado. "No sé dónde estoy, no me lo creo..." anunciaba a sus seguidores entre aplausos.

La plantilla no es más que un reflejo de todo lo que quiere conseguir Hansi Flick con sus jugadores. La presión alta, junto a la gran capacidad de robar en campo contrario, se convierten en factores diferenciales para ganar a cualquier equipo. El Barça consigue, de momento, la victoria más contundente de la temporada, veremos de qué son capaces los jugadores de Flick.