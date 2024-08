El Girona consigue el fichaje soñado... y podría venir también un cedido de nivel

El aficionado del Girona ha estado más que entretenido este verano. Diariamente se relacionaba a diferentes jugadores con el equipo y se hablaba de posibles salidas de futbolistas. La primera baja no tardó mucho en llegar, y a principios de julio Míchel perdió a una de sus piezas claves, Aleix García.

El de Ulldecona dejaba Montilivi para poner rumbo al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. El suyo fue un inicio de un mercado muy movido para Quique Cárcel y la dirección deportiva gironina. En total ha habido ya 9 altas y 13 bajas, siendo las de Artem Dovbyk y Aleix las más importantes.

| AS Roma

El Girona no pudo repetir las cesiones de Yan Couto y Sávio, quién han fichado por el Borussia Dortmund y el Manchester City respectivamente. A quién todavía no descartan es a Eric García, quién podría volver a Montilivi después de que Hansi Flick le haya dicho que no tiene un puesto asegurado en el equipo.

Las últimas altas más sonadas han sido las de Pau López y Bojan Miovski. El portero catalán vuelve a la que fue su casa para pelearle la titularidad a Paulo Gazzaniga. Por otro lado, el delantero macedonio viene a tapar el hueco que ha dejado Dovbyk, aunque no siente presión por venir a sustituirle.

"No tengo miedo a las comparaciones con Dovbyk", explicaba Miovski el día de ayer en su presentación oficial con el club. "Intentaré marcar el máximo de goles posibles y poder ganar el pichichi", decía el macedonio de forma contundente. También ha recalcado que ha trabajado durante mucho tiempo para poder llegar a un club como el Girona.

Un nuevo refuerzo ofensivo cerrado

El adiós de Savinho ha hecho mucho daño en el Girona. El brasileño fue una de las sensaciones de la temporada pasada y su calidad le ha hecho fichar por el Manchester City donde ya ha empezado a dar destellos de sus capacidades. El área deportiva gironina, pero, ya ha pasado página y ha cerrado ya su sustituto.

Se trata de Yáser Aspirilla, una de las perlas del futbol colombiano que llegará al Girona procedente del Watford inglés. El cafetero tiene tan solo 20 años, pero su desborde y velocidad le han hecho tener ya un valor de mercado de 9 millones de euros. En su segunda temporada en Championship registró 6 goles y repartió 7 asistencias.

Además es un jugador que gusta a Míchel por su capacidad para jugar en diferentes demarcaciones del campo. Al ser zurdo, se siente cómodo ocupando cualquiera de los dos extremos del campo. A la vez también juega de mediapunta y de '10', incluso ha llegado a disputar algunos partidos de delantero centro.

Fuentes cercanas al club afirman que el jugador llegará entre hoy y mañana. Falta aún saber los detalles de la operación, aunque algunos hablan de un fichaje alrededor de 20 y 30 millones de euros. El suyo, pero, no sería el único refuerzo ofensivo.

El Girona va a disputar 3 competiciones este año y quiere valorar otra opción arriba de calidad en forma de cesión. Estas últimas informaciones han hecho que muchos aficionados empiecen a hablar de quién puede ser este nombre, y el que más ha salido ha sido el de Ansu Fati.