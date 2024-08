El Girona quiere que Míchel tenga un nuevo jugador: Crack de Osasuna

Hoy es un gran día para el Girona FC. En las últimas semanas se ha cuestionado mucho al equipo, a la imagen de Míchel y a la de la dirección deportiva. Sin embargo, parece aún muy pronto para hablar de 'decepción' y el conjunto catalán quiere reivindicarse con su afición en el día de hoy.

| Girona FC

En la rueda de prensa de ayer previa al partido el técnico de Vallecas fue claro y contundente con sus declaraciones. “No me gusta lo que observo. Parece que estamos mal... y no es así. También parece que pensamos más en los que no están que en los que tenemos. Quiero ganar el partido de mañana para que la gente vea que tenemos un gran equipo".

Así pues, el partido de esta tarde puede ser una gran motivación para los muchachos de Míchel, quién quieren dar una buena imagen después de caer derrotados en el Cívitas. Los catalanes dieron un rendimiento más que notable gran parte del partido, pero errores individuales de ciertos jugadores acabaron por sentenciar el partido.

Un encuentro con un jugador pretendido

El partido de hoy es contra un rival que no se le da nada mal al Girona. El año pasado, ante el Osasuna el conjunto de Míchel consiguió la victoria en la ida y en la vuelta. En Pamplona se consagraron como un equipo a tener en cuenta con un contundente 2-4, y en Montilivi se llevaron los 3 puntos con un 3-0 plácido en el marcador.

| @gironafc

Ahora, el encuentro de la jornada 3 está marcado por unas informaciones de última hora que relacionan a un jugador del Osasuna con el Girona. Se trata de Jesús Areso, el lateral derecho titular del equipo navarro. El de Cascante fue sin duda uno de los mejores laterales de la temporada pasada, y su perfil gusta mucho a Míchel.

Sin embargo, el canterano pamplonés tiene contrato hasta 2026, y el Osasuna no le dejaría salir a las primeras de cambio. Según fuentes cercanas al club, Quique Cárcel estaría dispuesto a pagar una cantidad muy cercana a su cláusula de rescisión, la cual es de 11 millones de euros.

Sería sin duda una incorporación de nivel, ya que actualmente el equipo catalán necesita cubrir el puesto del lateral. Con el adiós de Yan Couto, el Girona tan solo tiene a Arnau Martínez para esa demarcación. Así pues, con tres competiciones en juego es necesario que esa parte del esquema este cubrida con al menos dos jugadores.

| @gironafc

Un día marcado por un hecho insólito

Al principio de esta noticia hablábamos de que hoy era un gran día para el Girona. Esto no se debe solo al hecho de que vuelven a reencontrarse con la afición en Montilivi. El destino ha querido que hoy mismo, mientras se disputa el encuentro a las 19:00 horas, se realice el sorteo de Champions League.

Aunque algunos aficionados aún no lo asimilen, el Girona está en este sorteo, y es uno de los equipos que conforman el Bombo 4. Con el nuevo formato de la Champions League, el conjunto de Míchel se enfrentará a 8 equipos distintos, 4 en casa y 4 como visitante.

Entre ellos hay equipos muy atractivos y de otros más asequibles para los intereses de los gironins. Aunque el equipo no tiene ninguna obligación de pasar a las rondas eliminatorias, les gustaría dar una buena imagen en la competición. Así pues, podríamos ver encuentros del Girona contra el Bayern, el Liverpool o el PSG, un hecho totalmente insólito.