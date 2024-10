El gran debate que tiene Hansi Flick: 'El mejor es...'

El pasado 22 de septiembre, Ter Stegen sufrió una gravísima lesión en el tendón rotuliano que le obliga a estar fuera de los terrenos de juego durante toda la temporada. Fue una pérdida bastante significativa por el conjunto de Hansi Flick, dado que, pese a estar muy cuestionado después del partido ante el Mónaco, es el capitán del Barça y titular indiscutible.

Llegó el turno de Iñaki Peña, el segundo portero. El alicantino ya gozó de minutos la pasada temporada por culpa de la lesión del portero alemán. Peña disputó 17 partidos entre finales de noviembre de 2023 y principios de febrero de 2024. En total, encajó 32 goles, una media de casi dos goles por partido. Si nos fijamos en las cifras ligueras, Iñaki recibió un total de 39 disparos y sólo detuvo el 56% de los lanzamientos.

Las cifras dejan en evidencia a Peña

Una cifra muy baja para un guardameta del Barça. De los 17 duelos que jugó, encajó tres o más goles en 5 y en 3 dejó la portería a cero. El rendimiento del portero no acabó de convencer a los aficionados culés y, a pesar de que en ese tramo de la temporada la defensa no ayudó, se considera que Iñaki Peña no estuvo a la altura de la situación. Por este motivo, cuando supieron que Ter Stegen no podría disputar ningún otro partido a lo largo de esta temporada, se pusieron las manos en la cabeza.

| F.C. Barcelona

Tras reuniones para decidir si confiar en Iñaki Peña, si esperarse en el mercado de invierno para fichar a un portero o firmar un inmediatamente que estuviera sin equipo, se decidió que la mejor opción era esta última. Como era de esperar, la lista de agentes libres con calidad para jugar en el Barça era bastante reducida. Sonaron nombres como Keylor Navas o Claudio Bravo, pero, finalmente, se decantaron para Wojciech Szczesny, quien durante las últimas siete campañas había sido el guardameta titular de la Juventus de Turín.

El polaco de 34 años había decidido retirarse después de que Thiago Motta decidiera que no contaba con él y que no recibiera ninguna oferta que le satisfaciera. Su último partido databa del 21 de junio, cuando jugó el partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa frente a Austria. El guardameta llega a coste cero y ha firmado por una temporada.

Queda claro cuál es la mejor opción

Destaca por ser un portero carismático, con experiencia, ágil, valiente y dominante. Sí es cierto que el juego con los pies no es la principal virtud de Szczesny. También es importante mencionar que, comparado con los mejores guardametas del mundo, no es de los más fiables. Sin embargo, hay que decir que era la mejor opción teniendo en cuenta a los jugadores que estaban sin equipo.

Se desconoce con cuál de los dos porteros decidirá confiar a Hansi Flick. Por lo que ha dicho públicamente el técnico alemán, Iñaki Peña deberá ser quien logre la titularidad, pero Szczesny aseguró a Lewandowski que sólo venía al Barça para ser titular.

Es importante remarcar que el delantero centro azulgrana ha sido primordial para que su compatriota vistiera la camiseta del Barça esta temporada. Debe decirse que al principio, será el español, dado que Szczesny debe ponerse en forma. Los expertos consideran que después del paro de selecciones ya podría estar disponible. Cabe recordar que entonces el Barça jugará contra el Bayern y el Real Madrid.