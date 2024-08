El Granada a punto de cerrar la cesión de un futbolista del Real Madrid

El mercado de Segunda División no está dejando indiferente a nadie. Si ya de por sí se antojaba una Liga Hypermotion imprevisible y de muchísimo nivel,los fichajes que se han producido este verano han subido todavía más las expectativas. Y el Granada podría poner la guinda al pastel con una incorporación de mucho talento procedente nada más y nada menos que del Real Madrid.

Ha comenzado con sensaciones agridulces la temporada para el conjunto nazarí, pues han sumado un triunfo y una derrota en los dos primeros duelos de la competición doméstica. Están llamados a ser uno de los claros candidatos para batallar firmemente por el ascenso. Pero, para eso, evidentemente, es ampliamente necesario contar con una plantilla lo suficientemente habilidosa.

| Real Madrid

Y habilidad precisamente es de lo que van a ir sobrados los andaluces si finalmente se ejecuta el último rumor surgido en su entorno. Y es que, según ha informado el periodista Marcos Benito, el Granada está interesado en la cesión de Reinier. No sólo eso, sino que, además, las negociaciones estarían ubicadas en su tramo final y el acuerdo estaría realmente cerca de producirse.

Las relaciones entre ambos clubes son buenas y, de hecho, en los últimos años ya han estado habitualmente en contacto por las cesiones de Vallejo, entre otros. Este acuerdo, además, interesa a ambas partes, pues Reinier no entra en absoluto en los planes de Carlo Ancelotti y el Granada, como decíamos, necesita un toque diferencial de calidad para aspirar a todo.

Reinier, de cesión en cesión y lejos del éxito

No están siendo temporadas nada sencillas para un Reinier que ya ha demostrado que difícilmente va a llegar a ser aquel futbolista que esperaba el Real Madrid que fuera cuando pagó 30 millones de euros en invierno del 2020. Su periplo como merengue se ha resumido en cesión tras cesión. Y en ninguna ha llegado a explotar.

Estuvo dos años en el Dortmund, uno en el Girona y este último en el Frosinone y todavía no ha sido capaz de dar un paso adelante. Si finalmente se cierra su llegada al Granada, daría un paso atrás en su carrera para jugar por primera vez en Segunda División. No obstante, no se augura una decisión tan dramática, pues ahí podría disponer de los minutos suficientes como para adquirir la confianza que necesita y explotar.

El acuerdo se cerraría en una cesión simple hasta final de temporada. Luego, cuando retornara en julio del 2025, Florentino Pérez deberá tomar una decisión con él, pues a su contrato le quedará tan solo un año (2026). Renovar o venderlo; he ahí la cuestión. Y se lo juega todo Reinier en su cesión al Granada. De su nivel dependerá.