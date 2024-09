Guti vuelve a atacar al Barça: 'He contratado...'

Polémica contra el FC Barcelona por el inicio de Liga, los culés se muestran eufóricos en muchos casos, y hoy en Can Barça es todo alegría, a pesar de lo esperado. Muchos pensaban que el conjunto blaugrana iba a bajar de nivel y que incluso podría tener dificultades para pelear por los puestos de Champions. Algo que no ha sido así, ya que Hansi Flick ha llegado con su "librito" y una serie importante de cambios.

Los buenos resultados obtenidos por el Barça han escocido a cierto sector del madridismo y de la propia "Central Lechera". Uno de ellos es un viejo conocido por los seguidores blaugranas: el exjugador del Real Madrid, José María Gutiérrez "Guti", viejo conocido y actualmente tertuliano del programa El Chiringuito de Mega. Con Josep Pedrerol y su equipo, el ex-14 blanco se despachó a gusto, en tono de guasa, sobre el inicio de los culés.

| El Chiringuito

No ha sido el inicio esperado para el Real Madrid, los blancos han empatado dos partidos, en dos salidas y en las dos islas: Mallorca primero y Las Palmas después. Los madridistas y los culés tienen una diferencia de 4 puntos, y algunos, como Guti, no lo tragan. El tertuliano y exjugador blanco se mofó de los blaugranas: "No gasto ni un segundo en esto, en este sueño de cuatro jornadas", explicó.

No veo al Barça

"No gasto ni un segundo, veremos, veremos cuando acabe la temporada, yo no lo veo al Barça, no sé si es más divertido o no. Yo no lo veo, tengo contratada toda LaLiga menos al Barcelona, si se puede hacer, sí, y te ahorras bastante", dijo entre risas. Una falta de respeto y una provocación más hacia el conjunto de Joan Laporta desde la capital del reino.

No es ni la primera ni será la última salida de tono que tenga el exjugador blanco contra la entidad de Barcelona. El madridismo esperaba ser ellos quienes sean líderes a estas alturas, con 12 de 12 y con el fichaje de Kylian Mbappé. Verse a cuatro puntos de los culés en solo cuatro jornadas de Liga molesta y preocupa a partes iguales en el conjunto blanco.

El Real Madrid tiene un calendario duro por delante

Por si fuera poco, en unas semanas les tocará visitar el Cívitas Metropolitano y al Atlético de Madrid, un rival que les ganó dos veces el pasado curso. De cara al derbi, Carlo Ancelotti puede recuperar algunos efectivos. Jude Bellingham podría estar presente en el coliseo rojiblanco.

El inglés puede volver tras el parón para enfrentar a la Real Sociedad y prepararse para lo que será el debut del Real Madrid en la Champions League. La próxima semana, los blancos debutan en casa ante el Stuttgart de Alemania.