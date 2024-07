Hansi Flick tiene claro el lateral derecho que quiere para la temporada 2024-2025

Hansi Flick le ha trasladado a la dirección deportiva con Deco a los mandos la incorporación de un lateral de largo recorrido y polivalente, que pueda jugar en ambos lados como es el caso de Joao Cancelo. Tras una temporada donde empezó a gran nivel pero que se fue difuminando con el tiempo y acabó siendo cuestionado por parte de la afición por la falta de concentración en ciertos partidos claves de la temporada. Sin embargo Flick le considera un jugador con grandes cualidades y que puede ser una pieza muy importante para su esquema.

Joao Cancelo llegaba al Barça cedido procedente del Manchester City. Tras algún problema con Pep Guardiola, el jugador ansiaba llegar al Barça, que según el propio jugador es el club de sus sueños desde que era pequeño y donde jugó su ídolo Ronaldinho, leyenda culé. Tras finalizar su cesión, el futbolista dejaba claro en una charla con Fútbol Emotion su deseo de seguir en el club azulgrana, ya que estaba encantado con la ciudad, el club y toda la gente.

Un lateral distinto a lo que hay en plantilla

El Barça cuenta con un lateral derecho reconvertido como es Jules Koundé, jugador intocable y un seguro defensivo. Su actuación en la Eurocopa y en el último tramo de temporada lo coloca como lateral derecho titular. Por ese lado también está la opción de Héctor Fort, canterano de 17 años que Xavi le dió la oportunidad y el chaval respondió de buena manera. Todavía es muy joven y el club puede buscarle una cesión para que siga progresando. Menos opciones de quedarse tiene Julián Araujo, el mexicano que estuvo cedido en Las Palmas y el club ya le está buscando otra cesión.

Por la izquierda, el recién recuperado Alejandro Balde, que no pudo terminar la pasada temporada debido a una lesión que le tuvo apartado 4 meses, cuenta con la confianza del club y del entrenador. Está la opción Alex Valle, pero se le está intentado buscar otra nueva cesión.

Como podría encajar Cancelo en el sistema de Hansi Flick

El internacional luso es un jugador más ofensivo que defensivo, por lo que un sistema con 3 centrales y 2 carrileros le beneficia, como juega en Portugal. Sin embargo, como ya hemos contado muchas veces, Flick quiere jugar un 4-2-3-1. Cancelo puede actuar tanto por derecha como por izquierda. El propio jugador ya dijo que le daba prácticamente igual el lado por el que jugar. Cuenta con más opciones de jugar por izquierda que por derecha, ya que el nivel de Jules Koundé lo hace intocable.

Lo que es una evidencia es que el Barça quiere cerrar rápido su fichaje y no demorarlo más. En el Barça tienen claro que no van a pagar por Cancelo, solo aceptan una nueva cesión o una cesión con compra obligatoria en caso de cumplir unos requisitos. Nunca por encima de los 20 millones de euros. El Barça cuenta con la voluntad del jugador de querer venir y de que Pep Guardiola no cuenta con Cancelo.