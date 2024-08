Hansi Flick toma una decisión con Clément Lenglet que desconcierta a los culés

Tras una temporada irregular, el Barça comienza la nueva era de Flick con una victoria en penales frente al Manchester City de Pep Guardiola. El conjunto culé dejó buenas sensaciones ayer con los canteranos como protagonistas. Sin embargo, la directiva del equipo blaugrana tiene la cabeza en el mercado de fichajes.

Con todas las esperanzas puestas en la incorporación de Nico Williams como nuevo jugador del Barcelona, Laporta y sus dirigentes están pendientes de todos los movimientos que les puedan beneficiar. Aparte de las entradas, el equipo también piensa en las salidas y hay algunos nombres que están destinados a ser nombres propios en clave ventas: Lenglet, Ferrán Torres, Julián Araujo…

Buen inicio de Lenglet frente al City

Algunos de ellos jugaron ayer, como es el caso del central francés, que no tan solo jugó, sino que fue el capitán titular en el partido del debut de la 24/25. Un detalle que no ha dejado indiferente a ningún fanático del combinado azulgrana. Y es que no es una casualidad este protagonismo que se le está dando al defensor francés.

Hace pocos días, Hansi Flick reconocía internamente su contento sorprendente con el jugador galo. De hecho, al técnico alemán le sorprendió el rendimiento que tuvo el defensor en sus primeros entrenamientos. Los aficionados culés ven desde la barrera como puede volver al Barcelona un central que se había vuelto un dolor de cabeza para ellos.

Muchas bajas y buenas cifras

El Barça, irreconocible en defensa por sus bajas, podría contar con él para el inicio de la próxima temporada. La lesión de Araujo, la falta de ritmo de Christensen y los Juegos Olímpicos de Cubarsí abrirían completamente las puertas de la titularidad del central. De hecho, en el primer partido de la pretemporada, ya pasó por delante de uno de sus competidores en esa demarcación, Íñigo Martínez.

Clément Lenglet ha vuelto este año del Aston Villa. Con tan solo 14 partidos disputados en la Premier League, pasó por Inglaterra sin pena ni gloria. En sus tan solo 1150 minutos ganó el 63% de los duelos que disputó y registró un 90% de acierto en los pases.

Una dura pelea por la titularidad

De quedarse, Lenglet tendría la puerta a la titularidad entreabierta. La vuelta de Eric García y Cubarsí podría perjudicarle un sitio que ya se está disputando con Íñigo Martínez y Andreas Christensen.

| FC Barcelona

La salida del central francés sería una bendición en lo económico para el Barça. Generar fairplay y conseguir dinero en base de fichajes es esencial para que lleguen los tan ansiados Nico Williams y Dani Olmo. En unos días veremos si Joan Laporta ha conseguido cumplir su lista de deseos.