Hat trick del mejor Raphinha, el crack brasileño del Barça habla: 'No sé si...'

La contundente victoria del Barça 7-0 frente al Real Valladolid ha dejado muchas reacciones de los seguidores culés. El conjunto azulgrana ha conseguido el cuatro de cuatro antes de llegar al parón de selecciones. El gran trabajo de Hansi Flick lo sitúa como el fichaje diferencial de la temporada.

El partido ha dejado muchísimos detalles que darán que hablar. El primero comenzaba con la titularidad de Marc Casadó por delante de Eric García para sustituir a Marc Bernal. Sin embargo, el partido ha tenido nombre y apellidos.

Raphinha, el hombre del partido

Raphael Dias Belloli, Raphinha, ha conseguido su primer hat trick en el conjunto azulgrana. El brasileño se ha mostrado muy participativo en todas las fases del juego. De hecho, en los últimos minutos y yendo 6-0 se ha marcado un genial esprint para dar el séptimo a Ferran Torres.

El extremo ex del Leeds quería reencontrarse esta temporada y, por lo que parece, lo está consiguiendo. Los intereses del Barça para fichar a Nico Williams dejaron muy tocado al brasileño, que ahora ha sacado su mejor versión. La afición culé ha cambiado las críticas por halagos y ha dado un golpe encima de la mesa de la liga.

Las declaraciones del extremo culé

El extremo culé no ha podido evitar mostrar su emoción y en las declaraciones después del partido ha confirmado que va a seguir trabajando. "No sé si es mi mejor partido, pero estará entre los mejores. Intentaré hacer mucho más. Estoy muy contento, es el primer hat trick de mi vida. Me siento bien, vengo trabajando duro desde que volví de vacaciones."

Además, el brasileño es consciente que se trata de una temporada "importantísima" para él y está convencido que va a sacar su "mejor versión para ayudar a sus compañeros". El extremo ha demostrado ser uno de los jugadores con más cariño en el vestuario, de hecho, fue nombrado uno de los capitanes de esta temporada.

El dardo hacia el fichaje de Nico Williams

El jugador también ha querido hablar del mercado de verano y ha lanzado una flecha a la directiva. "El partido de hoy deja claro que no hace falta que lleguen más fichajes, el resultado habla mucho de lo que estamos viviendo". Las declaraciones son una muestra más del duro verano que ha pasado imaginándose la llegada de Nico Williams.

Para finalizar sus declaraciones, ha afirmado que los jugadores "siempre quieren marcar muchos goles, pero es importante respetar al adversario". De hecho, en una situación como la que se han encontrado ha confirmado que lo mejor es seguir jugando a lo mismo. "El máximo respeto es seguir marcando, sin hacer bromas o cosas innecesarias, marcar goles es la manera más respetuosa de seguir siendo profesional".

El Barça de Hansi Flick coge un rumbo inesperado para la mayoría de los seguidores culés. Veremos cuál es el equipo capaz de frenar el juego de estos jugadores.