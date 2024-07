Imanol Alguacil descarta a dos jugadores en la Real Sociedad

Jugar a tres competiciones durante una temporada pasa factura a los clubes y jugadores que no están acostumbrados a ese ritmo. Le ocurrió a la Real Sociedad, que después de una temporada en la que logró clasificarse en la Champions, tan solo quedó sexto la pasada campaña.

Por ello, Imanol Alguacil y la directiva del conjunto vasco se han puesto manos a la obra para mejorar la plantilla y volver de nuevo a la máxima competición europea. En primera instancia tienen que conocer la lista con los que no cuenta el entrenador, para luego analizar qué va a necesitar el equipo.

El primer descarte

Ese registro de nombres no se ha hecho derogar y si no hay ninguna venta inesperada, Alguacil ya ha decidido qué dos jugadores van a abandonar el conjunto vasco. El primero de ellos es Robert Navarro. El futbolista catalán vuelve de la cesión con el Cádiz con unos números que dejan mucho que desear.

Después de unas buenas cifras hace dos temporadas con la Real, con 6 goles y 2 asistencias en 26 partidos, el conjunto vasco quiso asegurarle minutos cediéndolo al Cádiz. Sin embargo, la incorporación al conjunto andaluz sí le ha asegurado tiempo de juego, pero no ha podido repetir los números que tuvo el año anterior con los txuri urdines.

Las cifras y los interesados

Con 1905 minutos jugados, el catalán tan solo logró marcar un gol y una asistencia en 30 partidos. Los malos números no lo privaron de ir a la Selección Española Sub 21, con la que jugó dos encuentros. El jugador catalán, con un nivel técnico al alcance de pocos, se ha encontrado que su entrenador no cuenta con él para la siguiente temporada. La principal razón, la gran cantidad de jugadores con calidad que ya atesora la Real en sus vitrinas. Jugadores como Kubo, Barrenetxea u Oyarzabal están por delante suyo en los planes del técnico.

El principal destacado por hacerse con los servicios del jugador es el Athletic Club, que ve al catalán como un gran sustituto con futuro por si se da la salida de Nico Williams al Futbol Club Barcelona.

El segundo descarte

El segundo jugador en la lista de descartes de Alguacil es Carlos Fernández. El futbolista del conjunto vasco tan solo ha podido disputar 406 minutos con la Real esta temporada. En ellos ha acumulado un total de 3 goles y una asistencia en 16 partidos. Su problema principal han sido las lesiones que le han privado de gozar con continuidad en los esquemas de Alguacil.

Además, jugadores como Sadiq o Becker le han ganado la partida cuando ha estado recuperado. Aún teniendo un buen juego asociativo con los pies, cosa que le gusta a Alguacil, y una gran definición, el jugador es uno de los descartados para la próxima temporada.

Sus posibles destinos

Los clubs más interesados para contratar al jugador son Las Palmas o el Granada, que buscan la incorporación de un delantero con experiencia y una gran capacidad goleadora.

La Real Sociedad necesita la venta de jugadores para liberar masa salarial y tener la capacidad de poder fichar a grandes talentos para devolver al club a lo más alto. A final de mercado veremos si la directiva vasca es capaz de satisfacer las necesidades deportivas de Alguacil.