Joan Laporta explica por qué Gündogan dejó el Barça: 'Ha sido una decisión...'

El inicio de liga del Barça ha sorprendido a todos los analistas deportivos. El empeoramiento de la plantilla después del mercado de fichajes auguraba una temporada peor que la anterior. Sin embargo, el trabajo de Flick con todos los jugadores ha sido esencial para poder ver al equipo en la primera posición de la clasificación.

El conjunto azulgrana ha ganado los cuatro partidos que ha disputado de liga. Además, jugando contra grandes rivales como el Valencia, Athletic Club, Rayo Vallecano y Real Valladolid. La mejora de la plantilla producida por el técnico alemán lo ha situado como el mejor fichaje del mercado.

El mal mercado del Barça

El Barça tuvo en el punto de mira a uno de los mejores extremos de la Eurocopa. El anuncio de Laporta y Tebas de que el club podía afrontar operaciones como la de Nico Williams ilusionaban a todos los aficionados azulgranas. No obstante, la directiva barcelonista ha demostrado muchas negligencias durante el periodo de traspasos y tan solo han podido llegar Pau Víctor y Dani Olmo.

| FC Barcelona

Además, este último no pudo debutar hasta la tercera jornada de liga porque no había espacio en el fairplay financiero. El conjunto culé aprovechó la lesión de Christensen para poder inscribir al jugador de la Masia. Las salidas de Vítor Roque, Gündogan o Lenglet parece que no fueron suficientes para liberar el espacio suficiente.

La Junta Directiva tocada después de las operaciones en el mercado

El movimiento que más dolió a los fanáticos del Barça fue la salida gratuita de Gündogan al Manchester City de Pep Guardiola. El mediocampista alemán volvió a su ex equipo después de ser uno de los mejores de la temporada del conjunto azulgrana. El rumor de la salida por motivos económicos llegó dentro de las oficinas del club.

| FC Barcelona

Esta mañana Joan Laporta ha protagonizado una rueda de prensa para valorar la situación del club. En ella ha sido preguntado por la salida de Gündogan y ha asegurado que el movimiento es puramente deportivo. "Ha sido una decisión única y exclusivamente deportiva. Tras el fichaje de Dani Olmo, el papel de Gündogan no estaba claro, porque compartían una posición muy parecida. Es una persona y un jugador excelente".

El gran estado de forma de Dani Olmo

Dani Olmo, a pesar de llevar un partido y medio en el club, está siendo uno de los jugadores revelaciones del Barça. Sus grandes actuaciones provocaron la remontada en Vallecas y un gol frente al Real Valladolid. El jugador catalán ha llegado a Barcelona para quedarse y está demostrando un gran nivel.

Ahora, los jugadores del combinado azulgrana se encuentran en sus respectivas selecciones. Algunos como Raphinha o Balde no han ido convocados y entrenan con Flick en la Ciudad Deportiva. La ilusión culé está intacta, veremos que sucede cuando vuelva el fútbol de clubes.