Jude Bellingham insulta al árbitro, posible sanción: 'Eres un...'

El Real Madrid volvió a dejar muchas dudas en gran parte del encuentro del día de ayer, y tuvo suerte que delante se encontró a un equipo con muy pocas ideas. El RCD Espanyol llegaba al Nuevo Santiago Bernabéu consciente de que las opciones de sacar un resultado positivo eran mínimas, no obstante no dio el brazo a torcer hasta el desenlace. Por su parte, el Real Madrid mostró de nuevo una cara preocupante, con un Kylian Mbappé negado de cara a puerta y un mediocampo incapaz de proponer juego combinativo e ideas.

La gran novedad del partido era la suplencia de Vinicius Jr, a quién Carlo Ancelotti quería dosificar por la carga de partidos que se viene. Otro de los nombres destacados que volvían al once fueron Rodrygo, quién ocupaba el puesto de Vini, y Bellingham, quién regresaba a La Liga después de su lesión. El inglés es seguramente el jugador con más creatividad del equipo, y su baja en estos últimos encuentros ha sido más que notada en el Real Madrid de Carlo Ancelotti.

El día de ayer, pero, volvieron a saltar las alarmas con Jude, ya que entre gritos de dolor, el inglés se retorcia en el campo mientras se tocaba el hombro. No obstante, todo quedó en un susto, y el ex del Dortmund pudo seguir en el campo. Su primera parte fue más que discreta, al igual que la de todo el equipo, y se fueron al vestuario con 0-0, un resultado que se ha repetido toda la temporada.

¿Insultó Bellingham al árbitro?

Tras un gol en propia de Courtois al inicio de la segunda parte, Bellingham tiró de orgullo para dar el pase del empate a Carvajal. Seguidamente, con la entrada de Vinicus Jr al campo, el conjunto blanco se volcó por completo al área rival y consiguieron remontar sin mayores problemas, consiguiendo un 4-1. Antes del último gol de penalti de Mbappé, pero, Bellingham estuvo cerca de ser expulsado por unas palabras al colegiado del encuentro.

Después de recibir una amarilla por parte del árbitro Munuera Montero, Jude se dirigió al árbitro con las siguientes palabras, "You are a piece of shit", que se pueden traducir así. "Eres un pedazo de mierda", unas palabras muy fuertes que podrían acarrear una dura sanción para el futbolista del Real Madrid, a quién se le cruzan los cables muy a menudo.

Y es que no sería la primera vez que el inglés recibiría una sanción por unos gestos inapropiados en el partido. Hace unos meses, en el encuentro de octavos de final de la Eurocopa 2024, nos dejó una imagen bastante repugnante que acabó en una multa y un partido de sanción. Después de conseguir el gol del empate en el descuento ante Eslovaquia, se llevó las manos a la entrepierna, incumpliendo una norma básica de conducta de la UEFA.

Así pues, veremos ahora que medidas puede tomar LALIGA ante estas graves palabras que Jude dedicó supuestamente al árbitro del encuentro. El inglés podría enfrentarse a una sanción de cuatro a doce partidos de liga, e incluso podría recibir una nueva multa económica, que podría subir hasta los 3.500 euros en total.