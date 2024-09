El jugador que más ha evolucionado a las órdenes de Hansi Flick

Se ha hablado mucho de Raphinha durante estos dos últimos mercados de fichajes como posible venta para que el Barça ingresara dinero y pudiese afrontar fichajes como el de Nico Williams que finalmente no pudo llegar debido al Fair Play. Sin embargo el brasileño tuvo claro que quería triunfar en el Barça, y aunque esta semana confesó en Rac1 que los seis primeros meses en el club catalán fueron complicados e incluso se llegó a plantear salir, tuvo claro que quería triunfar en el Barça y a base de esfuerzo y sacrificio consiguió ser un jugador que acabó haciendo buenos números y aportando mucho al equipo.

Raphinha, indiscutible para Hansi Flick

Se ha podido ver en estos partidos como Raphinha es un jugador vital para el técnico alemán, no solo por lo que aporta con balón sino por el trabajo sin balón y la presión alta que hace, una de las claves de este nuevo Barça, siendo Raphinha un jugador muy intenso que no escatima esfuerzos y se deja todo por el equipo. Viene de marcar un hat trick en su último partido pero más allá de eso se nota lo comprometido que está y lo que Flick confía en él que no le quitó del campo en ningún momento, algo que no pasaba la temporada pasada con Xavi, que muchas veces era sustituido y el brasileño mostraba notoriamente su enfado.

La posición en el campo, la clave del nuevo Raphinha

Y es que una de las grandes razones por la que se está viendo la mejor versión del brasileño es el posicionamiento en el campo. Siempre vimos a un Raphinha pegado a la banda siendo un jugador que nos destaca por su regate ni por su 1 vs 1. Ahora mismo está jugando por izquierda pero en una posición interior, mucho más por dentro. Ahí es donde está mostrando sus cualidades como las rupturas al espacio, la caída a banda para poner centros o el disparo desde fuera del área. Se está viendo a un Raphinha mucho más cómodo y a la vez combinando con jugadores de calidad como Pedri o Dani Olmo.

¿Cómo encaja en este nuevo Barça?

Estamos viendo un sistema diferente, un 4-2-3-1 con doble pivote y mucho juego entre líneas. Estamos viendo a Pedri y a Dani Olmo combinar y asociarse mucho por dentro y un Raphinha que en teoría parte desde la izquierda pero se mete mucho por dentro y acaba teniendo una posición mucho más centrada para dejarle libre todo el carril a Alejandro Balde y pueda actuar de carrilero. Raphinha está combinando y asociándose muy bien con todos los delanteros, detrás de Lamine es el jugador con más asistencias.

Raphinha tiene contrato hasta 2027 y una cláusula de 1.000 millones y aunque no parezca que quiera abandonar el club, nunca se sabe en el futuro lo que puede pasar porque ya ha tenido propuestas pasadas de equipos árabes ofreciéndole grandes cantidades de dinero.