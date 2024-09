Laporta lo tiene claro tras los penaltis al Real Madrid: 'Para tirar...'

Hoy tenemos el que poco a poco se está convirtiendo en el derbi catalán más atractivo. Con las idas y venidas del RCD Espanyol en primera división en los últimos años, Girona y Barça han protagonizado las últimas temporadas este derbi del país catalán. Por otro lado, en estas fechas marcadas en el calendario, se demuestra la buena entre estos clubes, tanto a nivel institucional como de afición.

Así pues, está buena sintonía se ha visto reflejada en la comida de directivas de ambos clubes. Esta mañana hemos podido ver como las máximas autoridades de los dos clubes catalanes se han dado cita en la finca Mas Batlle. Allí se han encontrado Delfí Geli, presidente del Girona, y Joan Laporta, presidente del F.C Barcelona, quién ha estado acompañado por Jaume Roures.

Los medios de comunicación sabían de este encuentro, y se ha dirigido al lugar de la comida para esperar ambas personalidades. Sin embargo, por ser un personaje tan mediático y siempre tan transparente de cara a los medios, todas las cámaras estuvieron puestas en Joan Laporta, quién fue captado saliendo del coche. Los diferentes periodistas que estaban allí aprovecharon su presencia para preguntarle sobre diferentes temas de la actualidad deportiva antes de que entrará al restaurante donde le esperaba Delfí Geli entre otros.

| FC Barcelona

Sobre los polémicos penaltis al Madrid

El día de ayer volvimos a ver un arbitraje muy riguroso en el partido del Real Madrid. Los blancos tenían por delante un partido muy complicado en Anoeta ante la Real Sociedad, y la suerte estuvo del lado de los merengues. En hasta tres ocasiones los de Ancelotti vieron como el equipo txuri-urdin golpeaba el palo de la portería de Courtois, dos veces por parte de Sucic y una vez por Becker.

En todo el partido, se vio clara la tendencia del colegiado Martínez Munuera, quién no tardaba en sacar targetas amarillas en casi todas las faltas que cometían los jugadores vascos. Además, ante las constantes protestas de VInicius Jr, el árbitro hizo oídos sordos y no le amonestó. Sin embargo, esta no fue la mayor polémica arbitral del partido, ya que en una acción aislada de la jugada, el VAR llamó al árbitro para revisar un penalti sobre Vinicius.

Ante la mirada atónita de los jugadores de la Real Sociedad, el colegiado terminó señalando el punto de penalti. Como es normal, esta acción ha sido muy hablada en las últimas horas, y el mismo Laporta habló el día de hoy en su entrada a la comida de directivas. Un periodista le dijo lo siguiente, "Qué elegancia, presi!", a lo que Laporta contestó lo siguiente "Para tirar un penalti".

Así pues, el presidente del F.C Barcelona tiró de picardía para hablar indirectamente sobre la acción que se vio el día de ayer en Anoeta. "Por eso digo, tirar un penalti. Dos penaltis, eran dos penaltis", decía refiriéndose a los dos que le pitaron el día de ayer al Real Madrid.