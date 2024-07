Las dos últimas opciones del Atlético de Madrid para que se vaya Joao Félix

En el Atlético de Madrid si algo faltaba para algunos de los aficionados, era esto: Joao Félix ha vuelto a los entrenamientos, vestido con el escudo rojiblanco nuevamente. El jugador portugués tiene contrato hasta 2029 con la entidad del Cívitas Metropolitano. Los colchoneros le buscarán salida al futbolista de Viseu.

Joao Félix se ha presentado esta mañana en el Cerro del Espino de Majadahonda para incorporarse al club. Se acabaron sus vacaciones y, tras no resolver su futuro, ha tenido que volver a trabajar con los rojiblancos. César Azpilicueta, que coincidió con él en el Chelsea, le dio la bienvenida de una forma más cariñosa de lo que algunos esperaban.

El Barça forzó su salida como cedido

Tras un año de polémicas con los madrileños, se forzó su salida al FC Barcelona hasta el límite del mercado. Los azulgranas se hicieron con sus servicios en calidad de cedido, pero sin opción de compra. No hubo ninguna oferta de los culés para ficharle en propiedad, y ya está de vuelta en Madrid, aunque se le siga buscando una salida.

| @slbenfica

El plan está claro: Joao Félix solo va a salir si llega una oferta en condiciones para el Atlético de Madrid. Otro año de chantajes no se va a permitir; no van a tolerar que vuelvan a presionar al club. Los azulgranas tensaron hasta el último día para obtener la cesión en condiciones muy ventajosas.

El futbolista disputó 44 partidos y anotó 10 goles, más otras seis asistencias en el club azulgrana. No fue titular indiscutible para Xavi Hernández, quien llegó a tener claro que su lugar no estaba en el Barça. Se marchó el egarense y llegó Hansi Flick; las prioridades no han cambiado mucho: prefieren a Nico Williams y Dani Olmo.

Birmingham y Lisboa: Opciones insuficientes

Opciones para marcharse: se ha hablado del Aston Villa de Unai Emery; el conjunto de Birmingham es el favorito para llevárselo. En Inglaterra se maneja que los villanos podrían hacer un intento para obtener su cesión. La postura del Atlético de Madrid es clara: si no pagan un traspaso elevado, no le dejarán marcharse del club.

El otro club que quiere llevárselo es el Benfica, su equipo de nacimiento, donde está su hermano Hugo Félix. El equipo encarnado espera poder convencer a su canterano para que vuelva a formar parte de un nuevo proyecto. Un proyecto que consideran que es ilusionante, que su afición le va a devolver la alegría.

Simeone aprieta para que llegue el 9

Los portugueses podrían ofrecer el 50% del pase del jugador, una propuesta que sería insuficiente para los colchoneros. En Madrid solo están dispuestos a dejarle salir bajo unas condiciones mucho mayores. Simeone, mientras tanto, espera urgentemente que le traigan al 9 que le han prometido, ante la dificultad para cerrar a Artem Dovbyk.

No se puede descartar del todo que se quede en la plantilla atlética este año; si lo hace, le tocará trabajar muy duro. No solo para ganarse a Simeone, sino al resto de la plantilla.