El Leganés puede solucionar un problema a Claudio Giráldez en el Celta

Sumergidos ya en las postrimerías del mercado de fichajes, a los clubes les empieza a entrar la prisa. A varios de los equipos españoles les restan todavía varias operaciones que llevar a cabo y el tiempo vuela. La fecha tope es el 30 de agosto a las 23:59 horas; hasta ese momento habrá muchos despachos en los que el descanso no cesará.

Y uno de ellos es el de Balaídos. El Celta de Vigo tiene la necesidad de vender jugadores para poder liberar masa salarial y hay varios nombres que figuran entre los candidatos a hacerlo. Uno de ellos es el de Tadeo Allende, por quien la entidad gallega pagó 4,5 millones de euros en enero.

| Marca

Desde hace varias semanas, los directivos celtiñas han estado ofreciendo al futbolista a varios clubes, pero parecía que no iban a encontrar solución. El argentino cobra más de un millón de euros al año, pero sobre el verde no ha demostrado ser merecedor de esas altas cifras. Al menos, no de momento.

Tiene 25 años y todavía puede dar un vuelco a su situación actual, pero, para ello, necesita ser protagonista, tener minutos y sentirse cómodo. Y eso en Balaídos no va a ocurrir. Donde sí podría suceder es en el Leganés, uno de los equipos que se ha interesado en Tadeo Allende, según informa el portal @solofichajes123.

Buen mercado del 'Lega'

Hasta la fecha son nueve las llegadas que ha cerrado ya la entidad pepinera en lo que llevamos de mercado de fichajes. Juan Cruz, Franquesa, Miguel de la Fuente, Juan Soriano, Rosier, Roberto López, Dmitrovic, Óscar Rodríguez y Renato Tapia son las nuevas incorporaciones del Leganés. No obstante, no son suficientes.

El equipo madrileño, recién ascendido, no quiere hacer de su aventura en Primera algo efímero. El objetivo a corto plazo es la permanencia; y a medio, establecerse en la élite del fútbol español. Para ello, es fundamental contar con jugadores con el talento suficiente como para poder ejecutar el plan.

| CD Leganés

Y, por ello, los directivos de Butarque están haciendo un esfuerzo en este mercado estival. Tadeo Allende podría ser la siguiente incorporación. Eso sí, tiene contrato con el Celta hasta 2028 y llegaría en calidad de cedido, pero no cabe duda que su préstamo sería un 'win win' de manual entre las tres partes implicadas.

El Celta, aunque pagaría parte de su ficha, liberaría algo de masa salarial, el Leganés ganaría a un buen jugador por el flanco diestro y Tadeo Allende encontraría un lugar en el que poder tener protagonismo y tratar de recuperar su mejor versión. ¿Qué podría salir mal?