¿La llegada de Ilkay Gundogan al Manchester City acerca a Eric García al Girona FC?

Operación relámpago que devuelve a Ilkay Gündogan a la ciudad de Manchester y a los brazos de un Pep Guardiola que le echa de menos. El centrocampista alemán era su llave en el césped, su brazo ejecutor y su cerebro más privilegiado. Cierto es que Rodri Hernández ha tenido un gran mentor y ha hecho muy bien su papel ante la ausencia del exjugador del Borussia Dortmund.

El alemán de origen turco regresa a la que fue su casa, donde supo ganar la Liga de Campeones, varias Premier League y convertirse en un llegador letal con Guardiola. Pep recupera a su ancla, a su desatascador, y vuelve a aportarle experiencia a un equipo que la estaba necesitando.

Eric García como contraprestación

El Barça, en cambio, pide dos cosas: una, que el Girona incorpore a Eric García para liberar más masa salarial. La otra, que faciliten un poco las cosas para que Joao Cancelo vuelva al lateral derecho del equipo de Hansi Flick. El alemán no tiene un jugador fijo en esa posición, y el luso encaja a la perfección con lo que busca el técnico, que quiere un puñal por esa banda.

| Wikipedia, XCatalunya

Joao Cancelo tiene dos años más de contrato con los "Sky Blues", no cuentan con sus servicios y no verían con malos ojos una salida. Pero las condiciones las ponen ellos, o de lo contrario, allí seguirá. Eso es lo que Txiki Begiristain y Ferran Soriano ya han trasladado a Joan Laporta, Deco y Jorge Mendes.

Dos clubes con buenas relaciones

Barça y City son dos clubes que han hecho muchas operaciones; una de las más resonantes es la de Ferran Torres. El extremo español recaló en el conjunto azulgrana por cerca de 45 millones de euros. Unas cifras que, a día de hoy, todavía golpean muy duro en la débil economía de los barcelonistas.

No son pocos los que piensan, en Can Barça, que los de Manchester están en deuda más con los culés que ellos con los "Citizens". Muchos aficionados creen que el precio que se pagó por Ferran Torres fue absolutamente desproporcionado. A día de hoy, dos años después, no se ha hecho con un puesto como titular y entra y sale del once con relativa frecuencia.

Guardiola quiere a Frenkie

Ambos se desean: Guardiola desea a Frenkie de Jong, un jugador que sería un verdadero martillo pilón en su equipo. Mientras que Joan Laporta sueña con Bernardo Silva y Erling Braut Haaland, dos nombres casi prohibidos para el barcelonismo. Incluso hay quienes guardan resquemor con los amigos del City por el traspaso de Julián Álvarez al Atlético de Madrid.

Algún barcelonista piensa que los rojiblancos ahora pueden acechar su trono y culpa al lado celeste de Manchester de ello. Tampoco aceptan ni entienden cómo los culés no han ido a por el jugador argentino.