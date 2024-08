Malas noticias para el Betis con Álvaro Valles: El equipo TOP que lo quiere

En el mundo del fútbol, la palabra "certeza" es inexistente. Nunca se pueden dar las cosas por sentadas porque, de un momento para otro, todo puede cambiar rotundamente. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el futuro de Álvaro Valles.

Antes incluso de terminar el pasado curso, ya se daba por hecho que el arquero de La Rinconada iba a fichar por el Real Betis. No había ningún tipo de duda. Sin embargo, con el transcurso del verano todo esto se ha ido enfriando; y no por falta de interés, sino porque los clubes no se han estado entendiendo en las negociaciones.

Y el que peor parada está saliendo de todo esto, sin duda, es el propio futbolista, quien ya sabe que, por su actitud y su voluntad de marcharse, no va a tener ninguna oportunidad de seguir jugando en la UD Las Palmas si su fichaje por otro equipo no llega a buen puerto. Esto, sin embargo, se augura complejo que ocurra, pues dado el enfriamiento de las negociaciones con el Real Betis Betis, otros equipos se han sumado a la puja.

| UD Las Palmas, Álvaro Valles

Y comenzó amenazando fuerte el Villarreal, quien necesita un arquero que releve a Jorgensen tras su fichaje por el Chelsea. Y una de las opciones que se barajan en La Cerámica es precisamente la de Álvaro Valles. Pero, por si esto fuera poco, ahora, según informaba el portal TodoFichajes, el Real Madrid también estaría interesado en el guardameta sevillano; eso sí, siempre y cuando se terminara marchando Andriy Lunin.

El Real Madrid, a por Álvaro Valles

El futuro del portero ucraniano en el arco del Santiago Bernabéu no es todavía claro. Como decíamos, no puede darse nada por sentado en este mundo. Al comienzo del verano, se sospechaba que Lunin podría abandonar la entidad blanca en busca de un equipo donde pudiera ser titular.

No ha habido ninguna novedad especial durante los meses de julio y lo que llevamos de agosto, pero no es nada descartable que todo cambie en los últimos días de mercado. De hecho, el propio futbolista tiene que comunicar al Real Madrid su decisión, puesto que su contrato vence en 2025 y si decide no renovarlo, deberá salir sí o sí este verano. Es decir, las cosas no se van a quedar como están ahora: o renueva o se marcha.

El Real Betis, necesitado

El interés del Real Betis en Álvaro Valles no es producto de un capricho, ni mucho menos. El equipo de Heliópolis necesita fichar a un arquero ante la posible marcha de Rui Silva. Es decir, que en caso de que ésta se produjera, los béticos deberían acudir al mercado de urgencia en busca de un relevo.

De momento, no ha surgido ningún otro rumor importante, pues el Real Betis lo ha estado apostando todo por Álvaro Valles desde el comienzo del mercado. Veremos cómo se resuelve el culebrón.