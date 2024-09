Malas noticias para los seguidores de Koke y el Atlético de Madrid

Los seguidores del Atlético de Madrid andan algo preocupados por el futuro de uno de sus jugadores más importantes. Es el líder del equipo y el futbolista con más partidos en la historia del conjunto colchonero, y es una pieza clave para Diego Pablo Simeone, quien está algo inquieto. En su nuevo contrato con el Atlético, el jugador arregló con la entidad colchonera que su vínculo sería revisable año a año, en función de que cumpla algunos objetivos deportivos.

A pesar de que no quiere ni oír sobre una posible marcha del club, Koke Resurrección, el capitán del Atlético de Madrid, va a ser quien decida si sale o no. Su contrato es prorrogable en forma de 1+1, aunque el club también tiene que dar el OK definitivo. Hay quien teme que Pablo Barrios pueda relevar a un capitán que se bajó su salario para continuar siendo la leyenda del club madrileño.

| Atlético de Madrid

Koke Resurrección tuvo algunas dificultades para lograr ese acuerdo; tuvo que ser él quien pusiera más de su parte para conseguirlo. Le dijo al club que se quería quedar a toda costa, aunque tuviera que renunciar a su sueldo de galáctico, y lo hizo. No porque le faltasen propuestas: el fútbol saudí intentó llevárselo, pero él siempre se mantuvo en su posición inicial; no se iba todavía del cuadro de sus amores.

Miami y Los Ángeles sus prioridades

En caso de tener que irse del Atlético de Madrid, su idea es Estados Unidos, con Los Ángeles y Miami como sus destinos favoritos. El equipo angelino gana enteros ante la posibilidad de llevarse consigo a Antoine Griezmann desde el verano de 2025. Aunque son muy amigos y casi hermanos, Koke no piensa en abandonar el club, salvo que sea Miguel Ángel Gil Marín quien se lo pida de forma personal y privada.

En ese caso, la situación cambiaría, y Koke Resurrección podría plantearse cumplir ese sueño que comparte con el futbolista galo. Es un enamorado de Estados Unidos y de su cultura, de las ligas de la NBA, NFL y MLB; es un fan del país norteamericano. Su mujer, además, es profesora de inglés, por lo que poder vivir allí no sería un problema para el deportista.

Luis de la Fuente ya no cuenta con él

Prácticamente retirado de la selección española, donde no está entrando en las convocatorias desde que llegó Luis de la Fuente, a veces piensa en rebajar la exigencia deportiva. Koke es el jugador del Atlético que más minutos suele tener en la medular y el que más kilómetros recorre con diferencia por partido. Se desgasta como nadie y, en su cabeza, muy adentro, piensa que parar un poco no le iría mal.

En el club niegan que quieran dejar de contar con él; además, su renovación reciente le ha rebajado su ficha bastante.