Malas noticias para los seguidores de Marc Bartra y Jessica Goicoechea

Después de unos dos años de relación, Marc Bartra y su pareja Jessica Goicoechea, habrían roto. La misma Jessica ha informado de esta decisión de acabar con este lazo que unía a la influencer con el jugador del Real Betis. Así pues, los rumores sobre esta ruptura por parte de los seguidores de ambas personalidades finalmente han resultado ser ciertos.

Los rumores, pero, también fueron una pieza clave en el inicio de la relación. La discreción de ambos fue clave en el inicio de su vinculación amorosa. Aun así, poco pasó hasta que empezó el "cuchicheo" sobre una posible relación entre el jugador de fútbol profesional y la modelo española.

Finalmente, el amorío entre ambos personajes públicos fue oficial a finales del año 2022. Aquí fue cuando Bartra, sin querer, publicó un video en sus redes sociales donde se le veía besando a una mujer. Dicha mujer resultó ser la influencer y modelo Jessica Goicoechea.

La pareja ha decidido poner punto y final a esta historia de amor tras no más de dos años saliendo. Los detalles de la ruptura aun no se conocen con detalles, pero si se sabe que se trata de una ruptura amistosa, donde no ha habido ninguna infidelidad de por medio. A día de hoy, los dos se llevan bien y aun se siguen en sus respectivas redes sociales.

Una relación discreta

Después de cinco años de matrimonio con la famosa Melissa Jiménez, con la que tuvo tres hijos, Marc Barta se divorció de la periodista deportiva para cerrar una etapa de su vida. Más tarde, en el verano de 2022, se empezó a relacionar el nombre del central español con el de la influencer Jessica. Los dos fueron vistos en un concierto de Rauw Alejandro, y más tarde, compartieron unas fotografias en redes sociales, las cuáles fueron posteriormente borradas.

Aunque la cautela y discreción siempre fue la piedra angular de la relación, el futbolista no evitó que los rumores crecieran y oficializo el noviazgo de ambos el día de su cumpleaños. Las "habladurías" no cesaron durante la relación de ambos, ya que se hablaba de que el futbolista pudo estar a dos bandas en el momento que empezó a conocer a Jessica. Así pues, el futbolista de 33 años del Real Betis vuelve a estar soltero.

Centrado en el fútbol

Aunque todavía es pronto, no se conoce ninguna nueva pareja al central del Betis. El futbolista está totalmente centrado en hacer una buena temporada con el equipo andaluz. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025 y quiere dar el máximo para conseguir la renovación. Esta pasada temporada sufrió una lesión de larga duración y apenas pudo disputar 3 partido de liga con la camiseta verdiblanca.