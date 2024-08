El Mallorca va con todo por un futbolista del Betis: Jagoba Arrasate lo quiere

A los bermellones les gustan las aventuras con sabor a peligro. El mercado de fichajes de los insulares está siendo ciertamente destacado, con movimientos interesantes, comenzando por el del entrenador. Jagoba Arrasate toma las riendas de un equipo que ya estaba empezando a venirse abajo con Javier Aguirre.

Además, han llegado jugadores de gran prestigio, como Mateu Morey, Takuma Asano o Johan Mojica. La base del equipo sigue siendo la misma, aunque el entrenador y los mecanismos hayan variado. Eso sí, en estos últimos días de la ventada transaccional, en Mallorca necesitan sí o sí a un extremo.

Y desde el principio del verano, el gran favorito ha sido, por petición expresa de Arrasate, Abde, a quien ya entrenó en Osasuna. La situación ha sido siempre complicada, pues el marroquí llegó el pasado verano al Benito Villamarín y el Real Betis solicitaba un mínimo de 15 millones para dejarle salir.

Hay que tener en cuenta que ellos pagaron 7,5 millones de euros, pero que el Barça se guardó un 50% de futura venta. Por tanto, para recuperar su inversión, necesitaban percibir esos 15 'kilos'. Y el Mallorca, según OKDiario, se había propuesto conseguirlos con algunas salidas que ya tenía pensado llevar a cabo.

Se ha ido Giovani González por 4M, Rajkovic por 10M, Amath Ndiaye por 2M y el único gasto ha sido Mojica por 1,5M. Por tanto, en movimientos de mercado, el beneficio neto ha sido de 14'5 millones de euros (aunque no todo lo percibido va directamente a parar a las arcas del club). Por tanto, los bermellones están muy cerca de alcanzar esos 15 millones que pide el Real Betis.

Complicación con Abde

No obstante, aunque el extremo marroquí no tuvo especial protagonismo el pasado curso y residía entre los candidatos a salir traspasado este verano, algo ha cambiado. La inesperada marcha de Ayoze Pérez y la negativa capacidad del Betis de encontrar un suplente de garantías han provocado que Ez Abde adquiera mucha más relevancia. No le iría nada bien a Pellegrini perder a otro efectivo en esa demarcación.

En el duelo de la primera jornada de LaLiga, el técnico chileno alineó a Juanmi como titular y luego, en el 59, dio entrada a un Ez Abde que, de nuevo, no tuvo especial trascendencia en el juego bético. Aun así, como decíamos, su salida del Benito Villamarín es muy complicada, pero el Mallorca lo intentará hasta el final.

Algo similar ocurrió el verano pasado con Sergi Darder. En aquella ocasión, los baleares lograron salirse con la suya. Veremos si esta vez son también capaces.