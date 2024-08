El Manchester United complica un fichaje al Atlético de Madrid

El Manchester United se cruza en el camino del Atlético de Madrid. El equipo de Old Trafford se interesa por un objetivo de los colchoneros. Los madrileños buscan incorporar a un central zurdo y llevan todo el verano tratando de acercarse al jugador. Sin embargo, su club no da el brazo a torcer y exige una cantidad que los presididos por Enrique Cerezo no están dispuestos a abonar.

El central David Hancko ha decidido marcharse del Feyenoord holandés, con su preferencia siendo el Atlético de Madrid. El eslovaco espera que el club de Róterdam le dé vía libre para abandonar Holanda y llegar a Madrid. Sin embargo, las cosas no son sencillas para el jugador debido a las exigencias de su club en la negociación con los dirigentes del club capitalino.

Hancko en la lista del United

Por si esto fuera poco, David Hancko es un futbolista que ha atraído a varios clubes más; uno de ellos es el Manchester United. Los red devils también se han fijado en el central y planean una ofensiva por el jugador eslovaco. Según informa Daily Mirror, los dirigidos por Erik Ten Hag buscan con urgencia un futbolista del perfil del internacional eslovaco.

| @Feyenoord

A sus 26 años, y tras dos temporadas a un nivel muy alto en Holanda, Hancko piensa que ha llegado el momento de dar un salto. Su idea es fichar por el Atlético de Madrid, pero los colchoneros no terminan de llegar a un entendimiento con el Feyenoord. El director deportivo del club, Dennis Te Kloese, exige que los madrileños abonen no menos de 35 millones fijos más variables.

Ineos pretende dar un golpe

Unas cifras que INEOS, el nuevo propietario del Manchester United, sí estaría dispuesto a pagar sin problema. Los colchoneros no, ya que no quieren abonar más por Hancko de lo que les ha costado Robín Le Normand. El central bretón ha llegado por casi 40 millones, 35 fijos y 4 en variables, y no se quiere abonar tanto por Hancko.

Los red devils llevan semanas detrás de Jarrad Branthwaite, el central del Everton de solo 22 años, aunque las ofertas han sido insuficientes. Los Toffees quieren más de 60 millones por el jugador, y los de Old Trafford no quieren gastar tanto. Esperaban que la presión del jugador resultara a su favor, algo que no ha sucedido.

De Ligt el preferido de Ten Hag y Branthwaite del club

David Hancko se perfila como una de las alternativas interesantes que INEOS ha identificado en el mercado. Incluso se ha mencionado a Matthijs De Ligt como el gran sueño de Erik Ten Hag y Ruud Van Nistelrooy, su nuevo asistente. Ambos, como buenos conocedores del fútbol de los Países Bajos, siguen de cerca a David Hancko.

Hancko es un central polivalente que puede jugar de lateral por la izquierda o de carrilero en ataque. Es bueno defendiendo, rápido y fuerte al cruce, ganador de duelos, y suele llevar superioridad en ataque.

Formado en el FC Zilina, donde estuvo casi cinco años, fichó por la Fiorentina y, tras un breve paso por Italia, llegó a Praga. El Sparta de Praga lo relanzó y, cuatro temporadas después, se unió al Feyenoord. En Holanda, ganó la liga en la temporada 2022/23.