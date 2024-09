Míchel lo tiene claro con Lamine Yamal: 'Es el futbolista más...'

El Girona FC y Míchel Sánchez están siendo el centro de las miradas este inicio de temporada. Después de la pasada campaña donde consiguieron hacer historia, los blanquirrojos tienen por delante una semana histórica, donde debutaran ante el Paris Saint Germain. Lo harán en un Parque de los Príncipes que se teñirá de blanquirrojo, ya que se espera más de 1.000 desplazados procedentes de Catalunya para animar al Girona.

No obstante, antes de este encuentro, el equipo tiene un partido muy importante en liga ante el F.C Barcelona. Los de Míchel se enfrentan a una situación desafiante y a la vez ilusionante, ya que disputaran tres competiciones esta temporada. Es por ello que Quique Cárcel y la dirección deportiva han intentado hacer una plantilla más que profunda para poder sobrellevar esta carga de partidos.

La filosofia de Míchel, pero, es clara, y así lo hizo saber el día de ayer en la rueda de prensa previa al partido contra el FC Barcelona. "Siempre vamos partido a partido. Lo más importante es el partido de mañana, el equipo es 'top' y tenemos jugadores que pueden jugar en varias posiciones", explicaba el técnico madrileño.

Además, tuvo tiempo para elogiar a Hansi Flick, y mandó un mensaje reivindicativo al técnico alemán. "Competiremos, el Barça sufrirá, y nosotros también". Como es normal, salió varias veces el tema de los resultados de la temporada pasada, después de que el Girona ganara los dos encuentros por un contundente 4-2.

Sin embargo, Míchel no quiere comparar a este Barça con el de la campaña anterior. "El Barça es otro, presiona mucho con los extremos, Lewandowski está más retrasado, con Xavi era presión al hombre. No he mirado el pasado para saber qué pediré a mis jugadores. El Barça es 'top' y tenemos que ser capaces de mirarles a la cara", mencionaba el entrenador gironí.

Habla sobre Lamine

La temporada pasada, el FC Barcelona llegó a Montilivi plagado de dudas, y en una segunda parte antológica, los de Míchel anotaron 3 goles en un lapso muy corto de tiempo. Después de llegar al descanso 1-2, el Barça acabó perdiendo 4-2, y el Girona se clasificó matemáticamente para la Liga de Campeones que van a empezar este miércoles. Míchel, pero, sabe que este Barça no es el mismo de la temporada pasada, y en parte es gracias al bueno momento de la mayoría de sus jugadores.

El primer nombre que salió fue el de Lamine Yamal, quién se ha convertido con tan solo 17 años en el jugador franquicia del Barça. "Para mí Lamine es el futbolista más diferencial de la liga en el 1vs1, su toma de decisiones es 'top' con solo 17 años, lo hace todo bien", decía Míchel. Así pues, el técnico madrileño mostró su admiración hacia el extremo azulgrana, quién será una de las claves del partido de hoy.

A parte de él, hay otros jugadores que están en un gran momento de forma. Uno de ellos es Raphinha, quién recientemente ha sido galardonado con el premio a mejor jugador del mes de agosto, después de su hat-trick ante el Real Valladolid. "Raphinha está en un gran momento, profundo", mencionaba Míchel en relación al jugador brasileño.