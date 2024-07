Milagro de última hora para una barcelonesa de 16 años: Irá a los Juegos Olímpicos

Un día antes de la ceremonia inaugural y tres antes del día de competición, Daniela Terol ha conocido que puede participar en los Juegos Olímpicos. Sin apenas tiempo ni para asimilar la noticia, la deportista barcelonesa ha viajado a París en la misma tarde de este 25 de julio para establecerse en la Villa Olímpica y prepararse para el domingo.

El día 28 de julio será el único en el que se dispute la disciplina de Street en el skateboarding, deporte que asimila sus segundos Juegos Olímpicos tras su debut en Tokyo 2020. La fase clasificatoria se disputará a las 12 horas de la jornada dominical, mientras la final tendrá lugar esa misma tarde, a las 17 horas. Antes de esa fecha, Daniela Terol tendrá la oportunidad de participar en un único entrenamiento, el que se celebrará en la mañana del viernes.

Este milagro se ha producido porque la catalana había terminado en la undécima posición en el Preolímpico; y a París sólo viajaban las diez primeras. De esta forma, se posicionó primera en la lista de reservas. Es decir, sólo iba a ir al campeonato en el caso en el que se produjera alguna baja. Y así ha ocurrido.

El desafortunado milagro de Daniela Terol

La colombiana Jazmín Álvarez ha sufrido una grave lesión durante el entrenamiento de este jueves 25 de julio. Por tanto, no podrá participar en la competición del domingo. Y su lugar va a parar a Daniela Terol, que, evidentemente, estará en sus primeros Juegos Olímpicos.

Hay que tener en cuenta, también, que en una de las pruebas que computaba para conseguir la puntuación para las Olimpiadas, tuvo que ausentarse a causa de una apendicitis, por lo que tuvo que jugárselo todo a una carta. Y apunto estuvo de salirle bien. Al final, la 'suerte' le ha sonreído.

"Poder representar a España en las olimpiadas sería un gran honor. Me hace mucha ilusión y a diario me sirve de motivación. Sólo de pensarlo, me pongo nerviosa, pero me hace mucha ilusión", le confesó la barcelonesa al medio El Independiente. Daniela Terol se entrena casi a diario en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugar del Vallès.

En su misma disciplina, la de street femenino, también participará Natalia Muñoz. Y en el skateboarding en general serán seis. Además de ellas dos, también estarán Naia Laso, Danny León, Julia Benedetti y Alain Kortabitarte, que compiten en park. Alguno de ellos podría ser el primero en brindar una medalla olímpica al equipo español.