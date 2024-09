El motivo por el que Hansi Flick reservó a Ansu Fati contra el Getafe

La victoria del F.C Barcelona en el partido de ayer ante el Getafe FC fue más que sufrida, con un triunfo por la mínima de 1-0 que alarga la racha. En total son ya 7 victorias en 7 partidos para el conjunto de Hansi Flick, esta vez de forma más discreta, sin repetir las goleadas recientes por parte del equipo. Y es que delante tenían a un equipo siempre correoso e incómodo como es el Getafe de Bordalás, que ayer volvió a demostrar como practican el 'antifutbol' para mucha gente.

Las estadísticas del encuentro fueron más que impactantes, ya que el Barça tuvo un total del 78% de la posesión, mientras que los azulones tan solo tuvieron un 22% del balón. Además, en 90 minutos tan solo fueron capaces de tirar una vez a portería, aunque dispusieron de ocasiones claras para empatar el encuentro en el desenlace, con una ocasión de Mayoral. No obstante, volvieron a mostrar su juego sucio, con un total de 15 faltas, hecho que explicaría alguno de los movimientos que decidió tomar Flick.

El motivo de la suplencia de Ansu

El día de ayer parecía un partido perfecto para hacer rotaciones en el once, con una gran carga de partidos que ha venido y viene próximamente en Liga y Champions. No obstante, Hansi Flick optó por repetir la titularidad de varios futbolistas como Lamine Yamal, Jules Koundé o Robert Lewandowski. Muchos aficionados esperaban ver por fin a Ansu Fati en acción, pero tenía que ver como el técnico alemán prefería seguir teniéndolo en el banquillo.

Aunque esto no fue entendido por muchos, hay una clara intención detrás de su suplencia, y que no acabara disputando minutos. Este usuario en X (Twitter) nos lo explicaba perfectamente a través de un tuit que resume el motivo de la falta de minutos del '10' del FC Barcelona. "Por cierto gracias Flick por no meter hoy a Ansu Fati en el contexto de mierda que había en el campo", escribía el usuario 'elitelliZN'.

Como hemos dicho, el Getafe de Bordalás volvió a repartir de lo lindo, y jugadores como Marc Casadó o Lamine Yamal acabaron varias veces en el suelo por duras entradas. Así pues, es entendible que Hansi Flick no quisiera poner a Ansu Fati en el terreno de juego, conociendo de su fragilidad y que aún necesita evolucionar partido a partido. Se necesita paciencia con el canterano azulgrana, y Flick quiere verlo evolucionar poco a poco para no tener que lamentar una recaída.

El próximo sábado, el conjunto catalán tiene un partido complicado en el Sadar ante el Osasuna, y hay podríamos ver a Ansu Fati en un estadio muy especial para él. Y es que en Pamplona fue donde marcó su primer gol con el FC Barcelona con tan solo 16 años, hace ya unas cuantas temporadas.