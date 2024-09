El movimiento de Robert Lewandowski a favor del Barça: 'Él se ofreció...'

El día de ayer, Joan Laporta nos dejó una rueda de prensa más que interesante en la que repasó la actualidad deportiva, económica y social del F.C Barcelona. En sus declaraciones en relación al mercado, Hansi Flick y el acuerdo con Nikenos dejó varios titulares a destacar, además también habló de ciertos jugadores del equipo. Aunque solo haya tenido dos incorporaciones en verano, tanto él como Hansi están contentos con la plantilla que se ha quedado para competir esta temporada al máximo nivel.

Como hemos dicho, el presidente fue preguntado por diferentes jugadores que han sido el centro de atención en las últimas semanas. Uno de ellos fue Eric García, quién finalmente va a seguir en el equipo después de no llegar a un acuerdo con el Girona. "Estamos contentos con él y Flick confía en él. Ante la lesión de Marc Bernal, puede jugar de pivote. Lo quería el Girona y otros clubs. Pero pensábamos que si Flick lo quiere, nosotros encantados".

| F.C. Barcelona

Otro de los jugadores que han destacado este final de mercado ha sido Vitor Roque, quién ha acabado saliendo en forma de cesión en busca de minutos en el Betis. "Teníamos este verano propuestas de cuatro clubs, además, del Betis para ir cedido. Algunos querían comprarlo. Pensamos que es un buen jugador y lo demostrará en el Betis. Estamos contentos de verlo jugar y con la esperanza de demostrar su calidad".

En relación a Nico Williams se mantuvo al margen del mismo cuando le preguntaron sobre la situación con el jugador navarro. "No hablo de jugadores que no son nuestros, por respeto al Athletic", explicaba el presidente. No obstante, si que habló de Gündogan.

"Es una decisión deportiva del Barça y Gündogan. Vino sin precio de traspaso y era de justicia que si él quería irse al City que no hubiera traspaso. Ha tenido un impacto en nuestras cuentas, pero la razón ha sido una decisión deportiva del jugador", dejaba claro Laporta.

| FC Barcelona

El gesto para aplaudir de Lewandowski

Joan Laporta no solo fue preguntado sobre los jugadores destacados en el mercado de verano, sino también de aquellos que han comenzado con gran pie la temporada 2024-25. Uno de ellos es Robert Lewandowski, quién lleva 4 goles en 4 partidos, y ha ayudado en gran manera a que el Barça sea líder en solitario de la liga. Sus contribuciones, pero, no han sido solo dentro del campo, sino también fuera del mismo.

"Cuando escuchó que si para llegar al 'fair play' podíamos hacer algunos esfuerzos, él se ofreció con su contrato. Se lo agradezco mucho, pero le dije que no era necesario. Está muy comprometido con el club y también es exigente con el equipo, consigo mismo y con los compañeros".

Así pues, esto se trata de un gesto para aplaudir del polaco, quién estaba dispuesto a rebajarse su ficha si era necesario, por el bien del F.C Barcelona. Aparte, el presidente también quiso destacar su gran estado de forma y como es pichichi de la liga con 4 tantos y 1 asistencia.

| FCB

"Lo veo más motivado que nunca a Robert. Robert necesitaba este nuevo impulso, está muy bien físicamente y lo veo muy ilusionado. Es un jugador comprometido con el club y lo puedo asegurar. Está muy comprometido con el club y también es exigente con el equipo, consigo mismo y con los compañeros. Le hemos sacado un buen rendimiento y estoy seguro de que este será el mejor año de Lewandowski".