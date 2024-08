El negocio que podría hacer el Córdoba con Antonio Casas

Tras una temporada de ensueño, el Córdoba vuelve a Segunda División 6 años después. El papel de Iván Ania fue clave para ganar el playoff de ascenso contra el Barça Atlètic. Ahora, el técnico asturiano ha escrito una lista de posibles incorporaciones interesantes para poder soñar con la permanencia.

La directiva del conjunto andaluz se ha puesto manos a la obra. A mitad de mercado, el equipo ya tiene a 10 caras nuevas en el primer equipo. En frente de los 10 que se han marchado, el Córdoba ha firmado uno de los mercados más movidos de su historia.

La oferta del Casa Pía por Antonio Casas

Sin embargo, parece que los movimientos en el mercado aún no se han terminado. En los últimos días, ha estado sonando una oferta del fútbol portugués por un jugador del combinado blanquiverde. Concretamente, estamos hablando de la propuesta de Casa Pía por Antonio Casas.

El club ya conoce la oferta del cuadro luso, que estaría dispuesto a pagar 400.000 € por hacerse con los servicios del delantero. Al ariete no le disgusta para nada la idea de irse a la primera liga portuguesa. De hecho, lo ve como una oportunidad importante para consolidarse como jugador profesional.

Sus números y el vacío de su marcha

El equipo cordobés perdería a un jugador clave de la temporada pasada. Bajo las órdenes de Iván Ania, el “9” marcó 15 goles en 36 partidos. Su posicionamiento entre centrales y su gran presencia física le convierten en uno de los jugadores más en forma de Segunda División.

El técnico asturiano se dolería de perder a su referencia arriba en una de las Segundas Divisiones más difíciles de la historia. Sin embargo, la llegada de Obolskii de la UD Ibiza lo tranquilizan en una faceta tan complicada como es la del gol.

Su pelea por la titularidad

Si el jugador llega al Casa Pía no tendría para nada la titularidad asegurada. De hecho, el conjunto portugués atesora grandes jugadores en su demarcación como Obeng, Clau Mendes y Max Svensson. Dos de ellos provenientes también del fútbol español.

| Córdoba C.F., LaLiga, Wikimedia Commons

Casas se habría perdido la pretemporada entera con el combinado luso, pero la llegada de un nuevo entrenador augura una lucha feroz por entrar en el once. De momento, el jugador y el club están tranquilos. Hasta que no se oficialice la oferta de 400.000 €, no van a hablar sobre su hoja de ruta.

En unos días conoceremos qué rumbo va teniendo la oferta, pero se espera que la operación pueda llegar en los últimos días de mercado. La directiva del Córdoba estaría estudiando nombres para un posible sustituto.