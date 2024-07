Nuevo giro en la situación de Raphinha en el Barça tras los rumores de venta a Arabia

En los últimos días, los rumores sobre una posible salida de Raphinha del Barça hacia Arabia Saudí han cobrado fuerza. Sin embargo, en el club catalán ya sabían desde hace tiempo que el extremo brasileño no tenía intención de abandonar el equipo. Este conocimiento se reflejó claramente cuando Raphinha fue uno de los protagonistas en el anuncio oficial de la nueva camiseta del Barça, que conmemora el 125 aniversario del club.

Raphinha, fichado por el Barça en el verano de 2022, ha sido un jugador clave en la plantilla. En la temporada 2023/24, participó en 28 partidos de LaLiga, anotando 6 goles y proporcionando 9 asistencias. Su rendimiento ha sido constante y aunque ha enfrentado competencia interna, ha demostrado ser una pieza valiosa para el equipo. El extremo brasileño, de hecho, aunque comenzó el curso a un nivel criticable, lo terminó siendo uno de los futbolistas más diferenciales del Barça.

Raphinha no solo es valorado por su desempeño en el campo, sino también por su capacidad para adaptarse a diferentes sistemas tácticos. Su preferencia por quedarse en el Barça se debe en parte a su adaptación al estilo de vida en Barcelona, un factor importante para su familia, que disfruta de la vida en la ciudad mediterránea. Además, Raphinha no está interesado en regresar a la Premier League, a pesar de su exitoso paso por el Leeds United, donde dejó una gran impresión, ni mucho menos de viajar a Arabia Saudí.

Titular o suplente, no he ahí la cuestión

La llegada de Nico Williams, otro talentoso extremo, podría haber generado dudas sobre el futuro de Raphinha en el Barça. Sin embargo, el brasileño ha acogido este reto con resiliencia, dispuesto a competir por su puesto y demostrar su valía. Su actitud en los entrenamientos y su dedicación son aspectos que han impresionado tanto a los entrenadores como a sus compañeros de equipo.

Cuando el Barça empezó a planificarse el verano a finales de la campaña pasado, quiso marcar a Raphinha como uno de los jugadores que pudiera salir traspasado y dejar una gran cantidad de dinero en las arcas del club. No obstante, inmediatamente se dieron cuenta de que el futbolista no iba a estar por la labor y ya cambiaron de rumbo estratégico. Por tanto, los últimos rumores que ubicaron al brasileño muy cerca de la Saudi Pro League no surtieron ningún efectivo en la cúpula directiva culé, pues ellos ya sabían que eso no era posible.

Así pues, Raphinha empezará ahora su tercera temporada como futbolista azulgrana sin la certeza de tener tanto protagonismo como en los últimos meses de la 2023/24, pero dispuesto a pelear por hacerse un hueco.