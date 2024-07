Osasuna blinda a David García: El precio por el que lo vendería

Mantener a tu mejor defensa es crucial si tu intención es conservar tu plaza en la máxima categoría del fútbol español. Por eso está luchando el Osasuna que, a pesar de las ofertas, quiere continuar con el central que le ha dado razones para creer en el equipo estos últimos años.

Estamos hablando de David García. El jugador navarro de 30 años se ha postulado como uno de los mejores defensas centrales de LaLiga. De hecho, su excelente contundencia en el juego aéreo, junto a su gran capacidad de anticipación y liderazgo, le han convertido en un jugador clave para el esquema de su nuevo entrenador Vicente Moreno.

¿Quién se ha interesado por él?

Sus grandes números han llamado la atención de algunos equipos de la liga de Arabia Saudí. Concretamente, se encuentra en la lista de deseos del Al Shabab, equipo que está a punto de presentarle una oferta formal. Una propuesta que estaría bastante alejada del precio por el que el Osasuna dejaría marchar a su jugador estrella.

Y es que el jugador rojillo tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros y el conjunto navarro no lo liberaría por un precio menor a esa cantidad. Es por ello por lo que el equipo está tranquilo. Además, el defensa aún no les ha comunicado su intención de salir del club y en las oficinas resuena una frase que recitó el navarro hace menos de un año: "Si tuviera 20 años creo que no me iría a Arabia. No cabe pensar que yo salga de Osasuna y el club no se vea recompensado por ello".

Su paso por la Selección

David García no tan solo es un jugador clave para el equipo rojillo. El central fue convocado para la Selección Española la pasada temporada. Su bajada de nivel en los últimos partidos de la competición regular, lo dejaron fuera de disputar la Eurocopa. Aun así, la temporada de García no ha sido mala. Acumulando un número de minutos menor a los que nos tiene acostumbrados, el jugador no pudo marcar en toda la pasada temporada.

Sin embargo, su liderazgo y su gran juego aéreo defensivo fueron claves para que el Osasuna mantuviera su plaza en Primera División. Ni más ni menos, con tan solo 27 partidos disputados, consiguió un total de 129 recuperaciones y 138 duelos ganados, demostrando su agresividad y capacidad defensiva.

Fundamental para la defensa

Con un entrenador nuevo esta temporada, el jugador será trascendental en la táctica que practica Vicente Moreno. Recordemos que el Osasuna, la temporada pasada, quedó onceavo en la clasificación, recibiendo tan solo 56 goles en contra.

Veremos si este año el club rojillo es capaz de mantener esa contundencia defensiva. Que se quede David García es uno de los primeros pasos para cumplirlo. También lo será la coordinación con la pareja que lo acompañe. Una posición que podrían ocupar tanto Herrando como Catena.

El Osasuna, de momento, ya se está blindando defensivamente y hace unos días llegó un nuevo lateral izquierdo: Abel Bretones.