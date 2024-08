Pep Guardiola puede hacer daño al Real Madrid: Quiere a un futbolista clave

La llegada de Julián Álvarez al conjunto colchonero puede provocar un efecto dominó en una de las piezas del Real Madrid. En pocos días, el Atlético de Madrid confirmará el fichaje del delantero argentino a las órdenes del Cholo Simeone. El traspaso rodeará unas cifras de 95 millones de euros.

Sin embargo, aunque parezca difícil de creer, el principal perjudicado puede ser el club de Florentino Pérez. La llegada de tanto dinero a las arcas del club inglés provocaría que los de Guardiola entraran de lleno en el mercado. El técnico catalán cree que no tiene suficiente con la llegada de Savinho a su equipo y el blanco donde apuntaría Pep es en la plantilla del Madrid.

El interés del City con Rodrygo

El nombre del jugador que estamos hablando es el de Rodrygo Goes. El futbolista merengue es uno de los principales afectados de la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. A pesar de poder compartir un sitio en el once, el brasileño teme que el nuevo fichaje le quite muchos de los minutos con los que contaba la pasada campaña.

El internacional con Brasil ya tuvo el año pasado unas declaraciones polémicas sobre el buen juego que desarrolla el City. De hecho, ni más ni menos, antes de disputarse la final de la Champions salieron unas declaraciones donde decía: “El Manchester City es el mejor equipo del mundo, el que juega mejor al fútbol”.

Las estadísticas del brasileño cuadran en el City

Estas palabras no dejaron indiferente a nadie y muchas cuentas en las redes sociales dieron por hecho su adiós la siguiente temporada. Días después salió a amenizar lo que dijo, pero no pudo borrar el sentimiento de traición de los aficionados madridistas.

Rodrygo es un jugador que gusta mucho a Guardiola. Además, cuadraría perfectamente con su estilo de juego de posesión. De llegar, el conjunto inglés conseguiría un puñal con muy buen juego asociativo en la banda derecha.

Las estadísticas del extremo brasileño no engañan. El jugador firmó la temporada pasada 17 goles y 8 asistencias en 51 partidos. Con 60 regates, el 90% de los pases acertados y 2 tiros a puerta por encuentro, el jugador se convirtió en una referencia atacante del conjunto blanco.

Sus altibajos y la competencia en el City

Sin embargo, el brasileño siempre ha sido criticado por la afición por sus altibajos en su rendimiento. Mientras siempre aparece en los partidos importantes de Champions, en LaLiga pasa más desapercibido. Por ello, al conjunto madridista no le sentaría tan mal desprenderse de él.

| Instagram: @10jeremyandre

En su llegada al City, Rodrygo tendría que pelear la titularidad con su compatriota Savinho y con otros grandes nombres como Grealish o Doku. De momento, el jugador está tranquilo y tiene la intención de quedarse, por lo menos, una temporada más. Hasta final del mercado estaremos pendientes con lo que hace el conjunto inglés con los casi 100 millones de Julián Álvarez.