El plan de Pep Guardiola con Ansu Fati

El futuro de Ansu Fati parece cada vez más lejos del FC Barcelona. Se hablaba del Fenerbache de José Mourinho como una de las opciones, el Sevilla de García Pimienta también lleva meses interesado en conseguir la cesión del futbolista pero hay un hándicap importante que es el sueldo del jugador, que oscila en torno a los 12 millones de euros tras su última renovación hasta el 2027.

En estos últimos días salió el rumor de que el Manchester City podría intentar conseguir el fichaje de Ansu Fati para suplir la marcha de Julián Álvarez al Atlético de Madrid por 95 millones de euros. El City tiene dinero suficiente para pagar su salario y hacerle hueco en su plantilla, habría que ver si Pep quiere a Ansu o tiene dudas. La realidad es que Pep Guardiola podría recuperar su mejor versión.

Lo que es una realidad es que el futbolista saldrá del Barça porque el club no cuenta con él por diferentes motivos: salario y que quieren rendimiento inmediato.

| FC Barcelona

Ansu Fati: una carrera corta pero con muchos problemas

El 25 de agosto de 2019 un chaval de 16 años deslumbraba al mundo en su debut contra todo un Betis. Ansu jugaría unos 15 minutos pero ya se veían destellos de su calidad y madurez para tener esa edad. Días después jugaría en Pamplona contra Osasuna donde marcaría un gol de cabeza para rescatar un punto y una semana después ya sería titular contra todo un Valencia CF donde a los 3 minutos marcaría gol y sería una de las sensaciones del partidos.

Un partido recordado por el abrazo final en los vestuarios junto a Leo Messi, que lo bendecía. Acababa una temporada convulsa marcada por el Covid y el Barça perdía 2-8 contra el Bayern y con un Messi que quería salir. Empezaba la nueva temporada y llegó el mazazo grande, Ansu Fati caía lesionado del menisco de la rodilla izquierda en una acción con un jugador del Betis, desde ese día y tras extirparle el menisco y ser operado varias veces, Ansu Fati ya no volvería a ser ese chico joven que había deslumbrado al mundo entero. Se vinieron semanas y meses muy duros a nivel anímico y cuando volvió se notaba que ya no era el mismo futbolista.

| YouTube

No tiene sitio en el Barça

El joven atacante culé no cuenta con sitio en el Barça, de ahí que se barajen diferentes equipos en los que pueda acabar recalando. Aunque él quería convencer a Flick en esta pretemporada, su lesión y su no presencia en la gira americana dificultaron mucho las cosas. Ahora mismo tiene jugadores por delante de él. En la posición de nueve no tiene sitio porque Robert Lewandowski es insustituible y Pau Victor que emergió con fuerza este pretemporada será la alternativa al delantero polaco.

Por detrás del delantero y jugando por dentro hay muchos futbolistas como Dani Olmo, Gundogan, Pedri o el reciente campeón olímpico Fermín Lopez. Y para la posición de extremo, el club busca un fichaje de nivel y casi descartadas las opciones principales como Nico Williams o Luis Diaz, el club ya baraja nombres como el de Kingley Coman, del agrado de Hansi Flick.