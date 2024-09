Un portero que atacó duramente al Barça se ofrece tras la lesión de Ter Stegen

Hace ya dos días que el FC Barcelona se fue de la Nueva Cerámica con un sabor muy agridulce, un sentimiento muy presente últimamente. Los culés llevan un pleno de victorias en liga con 6 triunfos en 6 partidos, y estos números son aún más meritorios teniendo en cuenta todas las lesiones. Hace unas semanas, la victoria supo a poco para los azulgrana, ya que Marc Bernal sufrió una grave lesión que lo tendrá fuera de los terrenos de juego toda la temporada.

Ahora, lo mismo ha ocurrido en el partido del pasado domingo ante el Villarreal. Pese a una contundente victoria por 1 gol a 5, los culés acabaron con la cabeza gacha por la grave lesión que sufrió Marc-André Ter Stegen, quién salió en camilla. En una disputa aérea para ganar el balón en un córner, cayó muy mal sobre su pierna derecha y acabó con una rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha.

Este portero que criticó al Barça ahora se ofrece

El día de ayer el FC Barcelona informó de que Ter Stegen ya había sido operado con éxito por parte del doctor Joan Carles Monllau. No obstante, no solo el guardameta se ha apresurado en su intervención, ya que el Barça también se ha puesto ya manos a la obra en busca de un nuevo cancerbero. Se espera que el alemán esté entre siete y ocho meses de baja, y la dirección deportiva está barajando diferentes opciones para cubrirle.

No obstante, no todos son llamadas a otros clubes y representantes, ya que el FC Barcelona ha recibido una llamada muy sorprendente de un ex guardameta del club. Se trata de Claudio Bravo, quién, según cuentan fuentes árabes ha dicho que "si el Barça me llama, estaré preparado". Esto ha sorprendido mucho al entorno culé por dos factores, el primero es que Bravo decidió colgar las botas en verano, y el segundo es que recientemente atacó al club.

Hace poco menos de un mes, Claudio Bravo dio una entrevista en la que nos dejó unas declaraciones muy polémicas en relación a su etapa en el FC Barcelona en 2015. "Internamente es muy pequeño. Ves siempre las mismas caras, hay poca gente: jugadores, staff, tres o cuatro guardias, cocinero y poco más", dijo el ex guardameta chileno.

| F.C. Barcelona

Estas confesiones fueron muy mal recibidas por la afición azulgrana, quién tenían muy en estima a un jugador que dejó un muy buen sabor de boca en sus dos años. En dos temporadas, el chileno lo ganó absolutamente todo con el Barça, y tras perder la titularidad con Ter Stegen se fue el Manchester City.

Sus declaraciones sin duda fue a peor cuando comparó al club catalán con el siguiente equipo al que fue después de dejar las filas azulgranas. "Es un club gigantesco internamente. A nivel de recursos, ilimitado: gente en la piscina, en el vestuario, en el área médica, ¡Sobra gente!", explicaba Claudio.