Preocupación en el Atlético de Madrid: Diego Simeone inquieto por Antoine Griezmann

En el seno del Atlético de Madrid existe una preocupación importante sobre uno de los jugadores más claves del equipo. Sufrió un esguince de tobillo del cual ha recaído y hay dudas sobre su actual estado de forma. En la Eurocopa de selecciones arrastró molestias de esa dolencia, lo cual le mermó físicamente en un torneo al que llegaba con muchas ilusiones puestas.

El francés Antoine Griezmann sufrió un esguince de tobillo en el minuto 78 del partido de ida en el Giuseppe Meazza ante el Inter. En la ciudad de la moda, el Atlético perdió 1-0 ante los neroazzurros y se tuvo que retirar con dolores del partido. Desde esa noche, nada fue igual para Griezmann: tuvo altibajos y algunos momentos donde jugó realmente con dificultades.

Molestias en el tobillo

Según informa el Diario AS, el francés no ha logrado superar en su totalidad la lesión de tobillo de aquella noche en San Siro. Un bajón de confianza en su juego y en el estado de forma se debe a la incomodidad de ese dolor de tobillo. Pese a realizar muchas sesiones de fisioterapia y diferentes trabajos de recuperación, la elasticidad no es la misma.

Se perdió 20 días y regresó justo para el partido de vuelta ante el Inter en el Civitas Metropolitano de Madrid. Recogió un balón que le quedó dentro del área y lo mandó dentro de la meta de Yan Sommer. Los colchoneros avanzaron aquella noche ante el conjunto interista, aunque Antoine no recuperó su estado de forma en los primeros meses de la competición.

Bajón en los últimos meses

Desde la noche de su regreso hasta el final de temporada, Antoine Griezmann jugó 11 partidos en total con la zamarra rojiblanca. Anotó un total de 6 goles y dio una asistencia, unas cifras bajas para lo que suele aportar. Disputó otros 8 partidos más con su selección, la francesa, dos de ellos amistosos y seis oficiales, sin goles ni asistencias en la Euro 2024.

Antoine Griezmann batió esta temporada un récord: se convirtió en el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid. Superando nada más y nada menos que a Luis Aragonés, quien había dejado su marca en 173 goles, el francés lleva 181 tantos como jugador del Club Atlético de Madrid.

32 goles generados

Esta temporada ha actuado en 48 partidos con el club del oso y el madroño, anotando 24 goles y repartiendo 8 asistencias. Algunos de sus goles importantes fueron ante equipos como el Real Madrid, Girona, Inter de Milán, Feyenoord y Lazio. Griezmann marca el termómetro del equipo: si él está bien, el Atlético da un salto de calidad en el juego y en los goles.

La pretemporada dictará si esas molestias persisten, e incluso si es necesario corregirlas con algún tipo de intervención. Desde el club esperan que el francés vuelva a ser uno de los referentes del equipo. Antoine recibió una propuesta de LAFC, según informó L'Equipe, una propuesta que no ha considerado en estos momentos.