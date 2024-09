El principal competidor de Lamine Yamal en el Trofeo Kopa

La pasada temporada, el Manchester United no vivió una demasiado buena campaña. Los de Ten Hag terminaron octavos en la Premier League y cayeron eliminados de la Champions League en la fase de grupos por detrás de equipos como el Galatasaray y el København. Si no hubiera ganado la FA Cup, los de Old Trafford no se habrían clasificado para ninguna competición europea.

El último curso en el que no tuvieron presencia en Europa fue en 2015. Sin embargo, el curso tuvo algunas buenas noticias. Pocas, pero las tuvo. La principal fue la irrupción de Kobbie Mainoo. Quienes lo habían visto con el filial, hablaban maravillas de él, pero nadie esperaba que, en poco tiempo, se convirtiera en una pieza fundamental.

El joven centrocampista ya había tenido minutos en la campaña anterior, la 22-23, pero fueron dos partidos puntuales en la copa y uno de Premier en el que el Manchester United ya tenía el partido decidido. Mainoo empezó el pasado año con el filial, pero a partir de la treintena jornada de liga se estableció en los esquemas de Ten Hag. En total, terminó la campaña con 32 duelos, 29 de ellos como titular.

Papel importante en el Manchester United

Pese a no haber empezado la temporada desde el principio, fue el noveno jugador con más minutos del Manchester United. Con sólo 19 años se convirtió en un ídolo por Old Trafford. Además, Mainoo nos regaló grandísimas actuaciones y goles importantísimos, como los que hizo contra Manchester City, Liverpool o Wolverhampton.

La campaña se vio redondeada con su participación en la Eurocopa. El jugador comenzó siendo suplente y en la fase de grupos sólo disputó 48 minutos de 270 posibles. Eso sí, en la fase eliminatoria se convirtió en un fijo por Gareth Southgate, quien le hizo jugar desde el inicio en todos los partidos que quedaban. Incluso en la final. Mainoo, quien entiende muy bien el juego y es creativo, se consolidó como una de las mayores promesas del fútbol europeo y, este año, promete ser uno de los jugadores más importantes de la plantilla red devil.

En este inicio de campaña, Mainoo fue titular en todos los partidos posibles y disputó 323 minutos de 360 ​​posibles. El prometedor futbolista inglés está jugando en un doble pívot junto a Casemiro, aunque Ugarte podría robarle el puesto al carioca próximamente. El mítico Paul Scholes lo comparó hace un mes con Zidane por sus similitudes a la hora de jugar.

Lamine Yamal sigue siendo el máximo favorito

El jugador, nacido en 2005, ha sido recientemente nominado en el Trofeo Kopa, que concede la revista France Football al mejor jugador joven de Europa. Sin embargo, lo tendrá complicado, puesto que también han sido nominados jugadores como Lamine Yamal o Cubarsí.

Mainoo se unió a la academia del Manchester United con tan sólo nueve años y está llamado a convertirse en uno de los emblemas del club mancuniano en un futuro. Sin embargo, cabe destacar que ya es una pieza clave en el presente. Mainoo tiene también muchas opciones para convertirse en un fijo en las convocatorias de la selección inglesa.

Esta temporada será uno de los principales argumentos de Ten Hag, quien, de no mejorar los resultados, podría ser despedido antes de que acabe la temporada. De momento, la cosa no ha empezado muy bien, dado que sólo suma tres puntos de nueve y en el último enfrentamiento fue humildad en casa por el Liverpool, algo que ya empieza a ser costumbre.