El principal peligro del Mónaco en el partido contra el Barça

Este jueves, el Barça visitará por segunda vez en su historia el estadio Luis II. El conjunto catalán ha empezado la temporada de la mejor manera posible, ganando todos los partidos y mostrando un fútbol y una superioridad que hacía tiempo que no se veía en Barcelona. Eso sí, esto no es el que se preveía después de la dura derrota al Gamper en la cual, precisamente, el Mónaco, los goleó. La campaña pasada, los del Principado no disputaron ninguna competición europea, así que se pudieron centrar en la Ligue 1. Finalmente, acabaron segundos a 9 puntos del PSG.

Será un enfrentamiento entre dos de los equipos más jóvenes de la competición. Los de Adi Hütter son los terceros más jóvenes con una media de 23,3 años, mientras que el Barça ocupa la sexta posición con 23,4. En este mercado de fichajes han tenido una dura pérdida, la de Ben Yedder, quien la temporada pasada anotó 20 goles entre todas las competiciones. Después de él no hubo cabe otro jugador del equipo que superara los 10 goles en toda la campaña.



En este mercado de fichajes de verano han llevado a cuatro jugadores jóvenes y no demasiado conocidos por el público general, una estrategia que ha llevado a cabo muchas veces el Mónaco. Estos son Teze de 24 años, quienes viene de ser clave en la conquista de la Eredivisie por parte del PSV, Mawissa de 19 años, Lamino Camara de 20 años, quienes fue una de las revelaciones en la última Copa África, y Ilenikhena de 17 años, quienes el año pasado anotó un gol en el Barça en la Champions League con el Royal Antwerp.

En este inicio de temporada, el Mónaco de Adi Hütter está invicto. Ganó al Saint-*Étienne (1-0), al Olympique Lyonnais (0-2) y en el Auxerre (0-3) y empató a uno contra el Lens. De hecho, el único gol que ha encajado Köhn ha estado de penalti y fue en el último minuto. En ataque, el Mónaco solo ha anotado 7 goles y el máximo goleador es el centrocampista Zakaria, quién ha hecho dos. Los dos jugadores a los cuales hay que estar alerta son Ben Seghir y Akliouche, dos jugadores que realizaron unos muchos buenos Juegos Olímpicos y que destacan por su técnica y desequilibrio. Es muy probable que los dos sean titulares.

Partido contra el FC Barcelona

Será un duelo extremadamente igualado, en el cual los de Hansi Flick tendrán que realizar un partido muy bueno si quieren sumar los tres puntos. En un principio, tendría que ser el Barça quien tuviera el control de la posesión y quien tuviera más presencia a campo rival. Eso sí, el Mónaco ha demostrado que es un equipo que siempre mira la portería rival, que tiene jugadores muy peligrosos a tres cuartos y que disfruta cuando encuentra espacios. Una de las principales incógnitas en cuanto al once es quien ocupará la mitjapunta: Minamino, quién fue titular en los tres primeros partidos de la temporada, o Golovin, quién lo fue el pasado fin de semana.

| AS MONACO

Embolo, un delantero centro difícil de parar a campo abierto gracias a su potencia y velocidad, será el hombre que jugará a la punta de ataque. Es importante mencionar que el Mónaco no disputaba la Champions League desde el 2019, cuando fue último en su grupo con un punto. Curiosamente, en la edición del 2018 tampoco ganó ningún duelo. Así que su última victoria en la Champions fecha de abril del 2017, cuando vencieron al Borussia Dortmund. En aquella edición llegaron a las semifinales con Mbappé, Falcao y Bernardo Silva como líderes.