La propuesta definitiva del Barça a Jonathan David

No corre demasiada prisa, pues están contentos con lo que hay, pero una de las tareas pendientes que tienen en los despachos del Camp Nou es la de hallar un sustituto a Robert Lewandowski. El polaco está rindiendo a un nivel sobresaliente, incluso recuperando su mejor versión, pero la realidad es que, a sus 36 años, no debe de quedarle mucha carrera por delante. Y para cuando ese momento llegue, en el Barça no quieren sufrir en demasía para encontrar un hombre que le sustituya, sino que prefieren que llegue ya al club y batalle con el ex del Bayern por el puesto.

Durante las últimas semanas han sonado varios nombres de posibles candidatos a ocupar esta vacante. Ha trascendido que, evidentemente, la opción favorita es la de Erling Haaland, por la que Joan Laporta peleará. Pero, no obstante, son conscientes en Can Barça que eso es prácticamente imposible y, por eso, ya empiezan a sondear otras opciones.

De hecho, la rumorología sitúa a Jonathan David en la órbita del Barça en estos momentos. El ariete canadiense termina contrato el próximo mes de junio con el Lille y todo apunta a que se marchará de Francia de cara al próximo curso. Deco, sabedor de esto, no quiere dejar pasar esta oportunidad y se está hablando de que incluso podría haberle presentado ya una oferta al futbolista para así evitar que se entrometan otros clubes.

Este rumor incluye que su cláusula de rescisión será inferior a los 100 millones de euros y que incluso podría llegar en enero al Barça. Aunque, nada más lejos de la realidad, esto supondría que Joan Laporta tendría que invertir dinero en su fichaje, y, por ende, se antoja más bien complejo.

Sobre Jonathan David

Jonathan David es un futbolista canadiense nacido en 2000 que se ha destacado tanto a nivel de clubes como con la selección de Canadá. Inició su carrera profesional en el KAA Gent de Bélgica en 2018, donde rápidamente llamó la atención por su capacidad goleadora. En 2020, dio un gran salto al firmar por el Lille OSC de la Ligue 1 de Francia, donde ha sido fundamental en el ataque, contribuyendo al título de liga de 2021.

David es un delantero versátil, conocido por su rapidez, habilidad para desmarcarse y definición frente al arco. Puede jugar tanto como centrodelantero como en posiciones más retrasadas, lo que le permite adaptarse a diferentes esquemas tácticos. Su capacidad para jugar entre líneas y aprovechar los espacios lo convierte en una amenaza constante para las defensas rivales.

Con la selección de Canadá, ha sido clave en el renacimiento del equipo en el escenario internacional, ayudando a su país a clasificar para el Mundial de 2022. Jonathan David es considerado una de las grandes promesas del fútbol internacional, con un futuro brillante en Europa. En el presente curso suma ya 8 goles y 2 asistencias en los 13 partidos disputados.