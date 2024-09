El Real Madrid podría hacer el favor de su vida al Barça: Laporta se lo piensa

El F.C Barcelona sigue en una situación económica más que delicada. Es cierto que gracias a la gestión de Laporta, la institución ha conseguido sanarse económicamente, pero todavía quedo un largo camino por delante. La herencia de Josep María Bartomeu sigue presente, y el Barça aún necesita de las famosas 'palancas' para poder seguir adelante y acabar de una vez por todas con las deudas.

El día de ayer, Laporta hizo una rueda de prensa donde repasó toda la actualidad económica del club. "Faltan 60 millones para la regla 1-1. Con el contrato de equipamiento deportivo lo tendremos completo. Sin eso, habría que hacer Barça Vision y un aval de 20 millones. Barça Vision nos debe 40, pero hay unos compromisos de pago", explicó el presidente.

Poco a poco, el equipo va recuperándose, y así se ve con los resultados ordinarios positivos de los que habló Laporta. "Hace siete años que no los teníamos. No puedo hablar de cosas específicas de compañías con el nuevo contrato de equipamiento. Hay acuerdo de confidencialidad. Estamos contento por cómo se desarrolla, será el mejor del fútbol. El contrato de Nike no impacta en las cuentas de la temporada 23-24. Lo haría en la 24-25".

No obstante, no solo ha tenido que lidiar con las deudas económicas. Laporta llegó a la presidencia viendo como muchos futbolistas tenían unos contratos desorbitados imposibles de cumplir. Esto fue culpa de Bartomeu, pero también de los futbolistas que aceptaron firmar estos contratos sabiendo que el club no iba a ser capaz de pagarles lo acordado.

De Jong, uno de ellos

En su día, varios futbolistas como Gerard Piqué, Sergi Roberto o Jordi Alba pactaron con el club bajarse el salario por el bien del equipo. Sin embargo, hay otros como De Jong que han hecho caso omiso de esta petición y siguen cobrando un salario estratosférico. Además, el holandés lleva varios años muy lejos del nivel que podía mostrar.

Hace un tiempo, salieron las cifras de su contrato, las cuales eran ascendentes. En su primera temporada cobraba 960.000 euros, y solo dos años después ya tenía un contrato de más de 20 millones. Ahora, cobra 23,2 millones de euros y todavía no ha jugado, ni se sabe cuando volverá.

Es por eso que hace bastante tiempo que la dirección deportiva le ha catalogado como transferible, no solo por su bajo nivel y sus crecientes lesiones, sino también por su salario. Así pues, una venta de Frenkie liberaría mucha masa salarial en el F.C Barcelona.

El Real Madrid se fija en él

Sorprendentemente, uno de los equipos que se ha fijado en el holandés es el Real Madrid. Florentino Pérez se ha dado cuenta que el adiós de Toni Kroos ha dejado un hueco muy grande en el centro del campo, y buscaría cubrirlo con la llegada de Frenkie.

El de Arkel tiene contrato con el Barça hasta 2026, y un valor de mercado de 70 millones de euros. La dirección deportiva blanca estaría dispuesto a desembolsar una buena cantidad por él. Ya que se han dado cuenta que necesitan un verso libre en la medular del esquema.

Con el retiro de Kroos, Ancelotti tiene mucho músculo en el medio campo con Tchouameni, Camavinga y Valverde. No obstante, hay muy poca claridad de ideas y no hay ningún futbolista que pueda ser el 'director de orquesta' del equipo. Así pues, el fichaje de De Jong podría encajar en el Real Madrid.