La Real Sociedad podría solucionar un grave problema al Barça

Después de la clasificación a la Europa League y haber hecho un buen papel en la Champions, la Real Sociedad se fue de vacaciones con los deberes hechos para la siguiente temporada. Además, con muy buenas noticias porque mientras la mayoría de sus jugadores estaban descansando, veía como otros brillaban en los partidos de la Eurocopa.

Recordemos el papel clave que desarrollaron los vascos en la máxima competición europea de selecciones. Le Normand fue titular en el equipo de Luis de la Fuente, Mikel Merino marcó el gol que supuso la clasificación de España a semifinales, Martín Zubimendi sustituyó excelentemente a Rodri en el partido más importante de su carrera y Mikel Oyarzabal marcó el gol que alzó a España como campeona de Europa.

Imanol Alguacil se frota las manos al confirmar la calidad individual de sus jugadores más allá de sus esquemas y planteamientos. La única mala noticia, la más que probable marcha de Robin Le Normand al Atlético de Madrid. El francés lo tiene casi hecho con el club rojiblanco en un contrato millonario difícil de rechazar.

Los favoritos de la Real

Eso ha golpeado los planes de la Real Sociedad en el mercado de fichajes y se ha puesto como objetivo alguno de los jugadores de la zaga defensiva del Futbol Club Barcelona. El de más interés es Eric García. El central catalán brilló cedido en el Girona la pasada campaña, pero la inesperada lesión de Araujo ha provocado que Flick cuente con él por lo menos hasta el mercado de invierno.

Otro de los nombres propios que hay en la lista del club vasco es el de Íñigo Martínez. Sentenciado por el entrenador desde el primer día, el ex de la Real y el Athletic podría convertirse en un fichaje ideal para el equipo entrenado por Alguacil. No obstante, la afición no se olvida de su traición en la temporada 2017/18, cuando de un día para otro fichó por su eterno rival.

Descartado este segundo por los fans, la Real Sociedad busca saciar su falta defensiva con otro culé: Clément Lenglet. El defensa blaugrana lleva dos temporadas cedido en la Premier League. El francés ha pasado por dos grandes equipos ingleses sin pena ni gloria, pero al volver a Barcelona se ha encontrado con que es otro de los descartes de Flick.

Otro culebrón Lenglet

El culebrón Lenglet abre las puertas de nuevo otro verano más. En los dos últimos costó cederlo a algún club hasta último día de mercado. El problema principal, la gran cantidad de dinero que cobra. Y es que el defensor francés, de quedarse en el Barça, se convertiría en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla. La cifra, 16 millones de euros.

Lenglet se convierte cada mercado de fichajes en un problema para el conjunto barcelonista. Con una media de 30 partidos jugados en sus dos anteriores temporadas y un gol anotado precisamente en un partido de Champions League, el francés se convierte en uno de los candidatos perfectos para suplir a Robin Le Normand en el eje de la defensa.

De esta manera, la Real Sociedad podría ayudar al Barcelona a solucionar un problema que arrastra desde que Josep Maria Bartomeu era presidente del club. Los caminos de Lenglet y el Barça están cada vez más separados, veremos si el conjunto de San Sebastián tiene la llave de salida del jugador.